Drastičen upad financ, strah je prisoten

"Položaj je resen in zelo dramatičen. Dneve in noči delamo s predstavniki smučarske zveze, da bi našli rešitev, s katero bi lahko živeli naprej," poudarja šef norveških skokov Clas Brede Brathen.

Kot poroča nrk.no, imajo na Norveškem finančne težave, potem ko je tamkajšnja krovna zveza pridelala dober milijon evrov minusa, skoki pa pol manj.

Ali se bo reprezentanca A skrčila? Bojazen tudi pri ekipi B.

Norveškim skokom zdaj grozi znižanje proračuna za 30 odstotkov. Po novem bi imeli na leto na razpolago dva milijona evrov.

Brathen poudarja, da bi ob takšnem scenariju Norveška izgubila strokovnost, na kateri je gradila v zadnjih 20 letih: "Strokovno znanje je edinstveno. Malo je ljudi, ki imajo toliko znanja v našem športu. Tega nočemo izgubiti."

Alexander Stöckl opozarja na morebitno izgubo strokovnega znanja. Foto: Sportida

Osrednja reprezentanca A za prihodnjo zimo tako še ni znana, saj obstaja možnost, da bi imeli namesto osem le pet ali šest skakalcev status prvokategornika.

Glavni trener Alexander Stöckl ob tem opozarja: "Lahko izgubimo reprezentanco B, število reprezentantov A pa se bo zmanjšalo. Izgubljamo strokovne delavce. Če bomo imeli manj skakalcev, bomo manj opazni, kar pomeni, da bomo izgubili tudi pri pokroviteljih."

Nočejo finskega scenarija

Več razlogov je, da so se ne Norveškem znašli v težkem položaju. Eden izmed teh je tudi propad projekta s Kitajsko v luči olimpijskih iger 2022, ki jih bo gostil Peking. Prav tako je odpadel prihodek z zadnjih dveh prizorišč svetovnega pokala v Trondheimu in Vikersundu, v Oslu zaradi koronavirusa prav tako ni bilo gledalcev. "Skupaj z zvezo iščemo rešitve, da bi lahko nadaljevali svojo vizijo postati najpomembnejša skakalna nacija na svetu. Z manjšanjem proračuna bi bil to velik izziv," poudarja Stöckl.

Maren Lundby je bila v zadnjih treh letih skakalna kraljica. Foto: Sportida

Avstrijski strokovnjak na čelu norveške reprezentance želi ostati pozitivno naravnan, vendar se zaveda, da se lahko v športu zgodi hiter zasuk. Ob tem je izpostavil Finsko, ki je bila nekoč skakalna velesila, zdaj pa životari: "Videli smo, kaj se je zgodilo na Finskem. Strokovnjaki so odpotovali v tujino. Vse manj skakalcev je bilo, kar pomeni tudi manj prihodkov."