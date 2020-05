Spodbudne novice Norvežana, ki je dobil najtežjo življenjsko bitko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanji norveški smučarskoskakalni as Bjoern Einar Romoeren je za norveško televizijo TV 2 potrdil, da je premagal raka in da se počuti precej bolje, ob tem pa dodal, da je pripravljen na desetletje dodatnih pregledov, ki sledi.

Kako hitro se lahko življenje poigra z zdravjem, je pred skoraj letom dni na lastni koži občutil upokojeni smučarski skakalec Bjoern Einar Romoeren. Norvežan je julija lani z javnostjo delil informacijo, da so mu zdravniki diagnosticirali maligen kostni tumor v kolku. Dvakratnemu svetovnemu prvaku se je življenje v trenutku obrnilo na glavo. O boju z redko obliko raka, Ewingovim sarkomom, je pogosto poročal na družbenih omrežjih.

Že januarja prejel pozitivno sporočilo

Na teh je pred dnevi sporočil najboljšo novico, ki jo je lahko dobil. Kot je zapisal, je premagal bolezen, ob tem pa dodal, da se zaveda, da je pred njim še kar nekaj let pregledov, v tem času pa bo moral biti še posebej pazljiv na svoje zdravje.

Kot pravi, mu je bilo najtežje ob pogledu v ogledalo, v katerem je videl človeka, ki ga ni poznal. Foto: Sportida

Kot je povedal za norveško televizijo TV2, je že januarja prejel spodbudno sporočilo zdravnika s palcem navzgor. "To je pomenilo, da je vse v redu, a vem, da bodo v naslednjem desetletju sledili dodatni pregledi," pravi 39-letnik, ki je vselej verjel, da bo premagal raka. Priznal je, da je bila ena od bolj zahtevnih stvari v teh težkih dneh pogled v ogledalo, v katerem je videl človeka, ki ga ni poznal.

Otroka sta zaposlila misli z drugimi stvarmi

Na poti k ozdravitvi sta mu precej pomagala otroka, dveletni Fred in komaj devetmesečna Fiona, ki se je rodila v času njegovega boja s tumorjem: "Otroci pomagajo, da misli preusmeriš kam drugam, da ne govoriš zgolj in samo o bolezni." Ob tem je na družbenem omrežju Instagram delil fotografijo, na kateri nosi hčerko, in zapisal: "Neverjetno, da sem dovolj močan, da na hrbtu nosim Fiono!"

Okrepljen imunski sistem, o koronavirusu ne želi razmišljati

Nekdanji svetovni rekorder in dvakratni ekipni svetovni prvak v poletih je med najtežjim bojem v svojem življenju v slabem letu prestal 13 kemoterapij in 36 obsevanj. Norvežan pravi, da se počuti precej bolje in da se pretirano ne boji novega koronavirusa: "Morda sem res med bolj rizičnimi osebami, a moj imunski sistem je precej bolj okrepljen, kot je bil med kemoterapijo. Imam maske, dezinfekcijska sredstva, vse, kar je potrebno."

