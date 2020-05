Avstrijec za nos povlekel Francoze

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanji avstrijski skakalec in pozneje glavni trener avstrijske reprezentance v smučarskih skokih Heinz Kuttin kot kaže le ne bo prevzel mesta glavnega trenerja v izbrani vrsti Francije. Kot je poročal francoski športni dnevnik L'Equipe, je Kuttin, ki bi moral francoski zvezi le še vrniti podpis, prelomil besedo, tako da ga v Francijo ne bo.

Francoski mediji so v ponedeljek poročali, da bo Kuttin v prihodnje glavni trener francoske skakalne reprezentance. Na tem mestu naj bi zamenjal Nicolasa Bala.

"Za nas je to pomemben korak. Imamo veliko mladih talentov, na najvišji ravni pa nam doslej ni uspelo narediti preboja," je trenersko okrepitev za časnik L'Equipe takrat pojasnil direktor zveze Jerome Laheurte, ki je zdaj dejal, da se na francoski zvezi čutijo ogoljufane.

L'Equipe poroča, da je Korošec prelomil obljubo in francosko zvezo povlekel za nos. "Prizadeti smo po človeški plati, počutimo se ogoljufane," je pojasnil Laheurte in dodal, da so se s Kuttinom o vsem dogovorili, na koncu pa avstrijski trener ni pristavil podpisa na dogovor ter preko telefona obvestil zvezo, da ne bo prišel.

Kuttin je nazadnje vodil kitajsko ekipo, od katere pa se je marca poslovil. Glavni trener avstrijske reprezentance je bil med letoma 2014 in 2018. Zdaj naj bi ga premamile ponudbe bolj skakalno atraktivnih ekip.

