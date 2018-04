Pritiski bi bili preveliki, zato se je odločil za konec zgodbe

Heinz Kuttin in Stefan Kraft sta se veselila številnih uspehov. Foto: Grega Valančič/Sportida

Heinz Kuttin je avstrijsko reprezentanco prevzel leta 2014, pod njegovim vodstvom pa je Stefan Kraft postal dvakratni svetovni prvak in zmagovalec svetovnega pokala. Največ kritik je prejel v zadnji sezoni, v kateri Avstrijci niso prejeli nobene medalje na olimpijskih igrah v Pjongčangu.

"Ko se vrtiš v negativnem krogu in ne moreš priti iz njega, je čas, da se konča določena etapa. Ta sezona je bila ekstremno težka. Generalno smo se pripravljali nanjo kot na prejšnjo. Dodali smo nekaj novih elementov, a na koncu ni prišlo do realizacije, ki smo si jo želeli," je za avstrijske medije dejal Kuttin.

Ob tem se je avstrijski trener vprašal, če bo lahko v bodoče prestajal pritiske, ki se bodo le še stopnjevali. Odgovor je bil negativen, kajti v takšni atmosferi ne bi mogel delati efektivno. "To so bili razlogi, zakaj sem se odločil, da bo moja bližnja prihodnost drugačna," poudarja Kuttin in dodaja: "Če bi lahko izbrisal zadnja dva meseca, bi bilo lepo."

Medtem pa v Avstriji iščejo njegovega naslednika, ki bo imel v prvi vrsti nalogo, da avstrijske skakalce popelje do kakšne od medalj na domačem nordijskem svetovnem prvenstvu v Seefeldu. Delnice najvišje kotirajo Florianu Lieglu, Andreasu Widhoelzlu in Andreasu Mitterju. Med kandidati sta tudi Herald Rodlauer in Alexander Diess,