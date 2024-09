Norveški skakalci so med lansko sezono glasno spregovorili o nezadovoljstvu z načinom dela dolgoletnega trenerja norveške reprezentance Alexandra Stöckla. Februarja je izbruhnil požar, ki je bil v središču pozornosti skakalne karavane.

Vse od takrat se je veliko govorilo, konec maja pa se je končala večmesečna saga. Stöckl je po 13 letih sodelovanja zapustil Vikinge, prostor pod soncem pa je hitro našel pri konkurenci. Poljaki so mu odprli vrata in mu namenili vlogo športnega direktorja skokov in nordijske kombinacije.

"Bilo je zelo neprijetno, jasno. Biti v taki situaciji. S takšno konotacijo. Za tem je bilo … na trenutke najbolj boleče," se je v pogovoru za NRK še enkrat dotaknil težkega obdobja.

Uživa v delu na Poljskem. Foto: Guliverimage

Povrhu vsega mu je bilo težko, ker se je osemletna hči zavedala, kaj se dogaja: "Fizično sem izgubil veliko telesne teže. Bil sem skoraj na teži skakalcev. Tako je bilo ... Čutil sem. In potem je bilo malo spanja. Tako je bilo ... Ja. Ni bilo prijetno," poudarja Avstrijec.

In kakšne naloge ima zdaj na Poljskem? "Kot športni direktor za skoke in nordijsko kombinacijo imam odgovornost v obeh disciplinah. Med njimi so seveda športni rezultati, koordinacija dela s trenerji, skrb za proračun, da je denar pravilno izkoriščen, da zadovoljimo potrebe svojih sponzorjev in ministrstva, ki veliko vlaga v naš šport. To je širok spekter nalog, vključuje tudi izobraževanje trenerjev, da se prepričamo, ali uporabljamo najnovejše znanje na področju skokov. Morda tudi kakšno sodelovanje z univerzami, da razvijamo opremo in tehniko. Veliko je različnih stvari, a se veselim tega izziva. S podporo zveze, pisarne, trenerjev in vseh partnerjev lahko res naredimo korak naprej," pa je o novi vlogi povedal Stöckl za skijumping.pl.