Avstrijska prevlada v Trondheimu, Žak Mogel med deseterico

Nedeljsko tekmo poletnega medcelinskega pokala v Trondheimu so zaznamovali Avstrijci, ki so se zvrstili na prvih štirih mestih. Zmagal je Manuel Fettner pred sobotnim zmagovalcem Danielom Huberjem. Do točk sta prišla dva Slovenca, Žak Mogel je bil sedmi, Lovro Kos pa 17.