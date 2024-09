Na drugi tekmi v Trondheimu najboljša Slovenka Ema Klinec

Nemka Katharina Schmid je na srednji napravi v Trondheimu po včerajšnji zmagi zanesljivo slavila še danes, tokrat s 101 in 98 metri ter 251,3 točkami. 7 točk in pol je zaostala domačinka Eirin Maria Kvandal s 97.5 in 97 metri, 9,2 točk pa njena rojakinja Anna Odine Stroem z 99.5 in 96 metri.

Po 13. mestu po prvi seriji, ko je pristala pri 87.5 metrih, je v finalu s 95.5 metri in 210,3 točkami na 9. mesto napredovala Ema Klinec. Nika Prevc je z 9. mesta po prvi seriji s skokoma 96 in 89.5 metrov ter 198,6 osvojenimi točkami končala na 13. mestu, Tina Erzar pa je z 89.5 in 92 metri ter 194,7 točkami zaokrožila prvo petnajsterico uvrščenih. Žal so brez točk na 32. mestu ostale Ajda Košnjek in Taja Bodlaj ter na 35. mestu Katra Komar.

Medcelinski pokal se bo nadaljeval prihodnji teden v Stamsu, ko bosta na sporedu tudi tekmi poletne velike nagrade v romunskem Rasnovu.