Lindvikov dvojček v Wisli, točke Maksimu Bartolju in Domnu Prevcu

Norvežan Marius Lindvik je v Wisli prikazal izvrstno formo. Zanesljivo je namreč zmagal tudi danes, s poletnim rekordom naprave, 139.5 metri v prvi in s 131.5 metri v drugi seriji, zbral je 284,3 točk. Točno 10 točk je zaostal Estonec Artti Aigro s 134 in 131 metri, veselje pa je v ameriški tabor prinesel mladi Tate Frantz s 132.5 in 131.5 metri ter 271,2 točkami na tretjem mestu. Do šestega mesta so sledili še trije Norvežani.

Maksim Bartolj je bil tokrat najboljši Slovenec, zasedel je 21. mesto, potem ko je bil s 126 metri po prvi seriji 18., kar dolgo časa je vodil, v finalu pa je skočil 119.5 metrov za končnih 228,6 točk. Domen Prevc je po 21. mestu v prvi seriji s 123 metri v finalu zdrsnil na 23., pristal je pri 118.5 metrih z 224,7 točkami. Žiga Jelar je osvojil 31. mesto.

Lindvik je z 200 točkami po štirih tekmah na čelu skupnega seštevka VN, mesto si delu z Avstrijcem Stefanom Kraftom, ki je dobil uvodni tekmi in ga ni bilo na Poljskem. Jelar je s 16 točkami na 34. mestu najboljši Slovenec.

Poletna velika nagrada se bo nadaljevala prihodnji teden v Rasnovu v Romuniji. Najboljša slovenska skakalca Anže Lanišek in Timi Zajc se privajata na novo opremo, skušata stabilizirati skoke in se bosta po napovedih glavnega trenerja Roberta Hrgote poletnim tekmam pridružila v Hinzenbachu 28. in 29. septembra ter Klingenthalu, kjer se bo 5. oktobra po devetih tekmah zaključila poletna VN.