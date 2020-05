Skakalci imajo posebna navodila

Ko je vlada sprostila nekaj ukrepov pri omejitvi gibanja, so se zasvetile oči slovenskim skakalcem, ki so prejšnji ponedeljek začeli pripravljalno obdobje za prihodnjo sezono.

V skladu z navodili, ki jih je skakalna druščina na čelu s trenerjem Gorazdom Bertoncljem prejela v času krize s koronavirusom, so lahko najboljši slovenski skakalci začeli skupno, a še vedno posamično vadbo.

"Treniramo na prostem. Imamo svoje rekvizite. Nimamo nobenih takšnih omejitev, da bi nas precej oviralo. Trenutno je poudarek na atletskem delu treninga – osnovna motorika, splošna moč, hitrost, vzdržljivost. Skakati začnemo prihodnji teden. Ne vemo še, ali bo to v Žireh ali v Planici," je sprva o trenažnem procesu povedal prvi mož stroke.

Omejitve pri prevozu na skakalnico

Verjetno se sprašujete, zakaj Žiri. Skakalci namreč vsako leto začenjajo s skoki na nekoliko manjših skakalnicah, da dobijo prave občutke. In v Žireh, kjer imajo sodoben otroški objekt, je pravšnja 60-metrska skakalnica s poševnim dvigalom.

Pri prevozu na skakalnico bodo morali upoštevati navodila. Foto: Sportida

Prav pri zadnjem bodo morali skakalci upoštevati posebna navodila, kako se prevažati na vrh naprave. "Dobili smo protokol, kako je treba vse skupaj izvesti. Skačemo lahko, pri tem imamo zeleno luč. V poševno dvigalo gredo lahko štirje. Ko ni bilo pandemije, jih je šlo po pravilu okoli 10 ali 12. Ventilacija je zagotovljena, tako da lahko nemoteno skačemo," razlaga Bertoncelj.

Peterici najboljših v svetovnem pokalu se je pridružil še rekonvalescent Bartol

Slovenska A-reprezentanca bo v novi sezoni štela šest članov. Peterici (Peter Prevc, Timi Zajc, Anže Lanišek, Domen Prevc in Žiga Jelar), ki si je prislužila mesto v osrednji ekipi prek svetovnega pokala, se je pridružil še Tilen Bartol, ki ga je poškodba oddaljila od skakalnic. "On ima status poškodovanca. Nazadnje je imel operacijo na drugem kolenu kot v pretekli sezoni. Dve leti zapored obe koleni. Šlo je za genetsko okvaro – zunanji meniskus. Vse vaje lahko dela normalno. S fizioterapevtom in kineziologom se je vse uredilo."

Tilen Bartol je dobil mesto v A-reprezentanci. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Skakalcem pandemija koronavirusa ni povzročila bistvenih težav, kot se je zgodilo v drugih športih. Sezono skoraj v celoti pospravili pod streho, ker gre za individualen šport, pa lahko v primerjavi z drugimi nemoteno trenirajo: "Vse gre po načrtu. Včeraj sem gledal nogometaše v Kranju. Oni imajo vadbo res prilagojeno. Kar omejeno."

Verjame, da bodo imeli na razpolago vse, da bi bili konkurenčni najboljšim

Kot pravi Bertoncelj, so bili njegovi varovanci med izolacijo pridni in so trenirali, zato nimajo težav v teh dneh, ko je vadba nekoliko bolj naporna.

Nekaj sprememb v programu pa vendarle bo, vendarle le od 10 do 20 odstotkov, poudarja skakalni selektor: "Tekmovalna sezona nas bo prisilila v to. Junija in julija namreč ne bo tekmovanj. V normalnih sezonah so te tekme v načrtu. Konec avgusta naj bi se začelo v Visli. Že to je drugače."

Razlika bo v tem, da junija in julija ne bo tekem. Foto: Vid Ponikvar

V začetku tedna smo lahko prebrali novico, da se bo v norveški skakalni reprezentanci proračun za prihodnjo sezono znižal najverjetneje za kar 30 odstotkov. In kako bo pri nas? "Težko je pričakovati, da bo tako kot lani, vendar verjamem, da bomo imeli na razpolago prav vse, da bomo konkurenčni najboljšim – vsaj A-ekipa," je še odgovoril 44-letni trener.