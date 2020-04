Spremembe v slovenski skakalni reprezentanci

V primerjavi z večino športov so v smučarskih skokih izvedli večino sezone, pa čeprav je manjkal še drugi vrhunec, ta bi bil svetovno prvenstvo v poletih na Letalnici bratov Gorišek v Planici. Koronavirus je povzročil nevšečnosti tudi v zimskih športih in skokov ni obšel.

Pred dobrim mesecem se je tako sezona predčasno končala, skakalcem pa spremenila načrte za prihajajoče obdobje. "Pripravili smo programe, da lahko fantje delajo doma. Če se jih dosledno držijo, potem ni težav. Tehnično v tem trenutku ni tako zahtevno, da bi morali biti pod nadzorom. Če je posameznik dovolj samodiscipliniran, lahko te vaje naredi doma. Način priprave je prilagojen, saj bo zaradi položaja vse skupaj drugače zastavljeno. Trenutno se trudijo za splošno vzdržljivost in vzdržljivost pri moči. Do 3. maja imajo takšen program. Veliko je teka, intervalnih šprintov, potem so tu še stabilizacijske vaje," o trenutnem treningu skakalcev pravi glavni trener Gorazd Bertoncelj, ki je vsak teden v navezi s fanti.

Morda se obeta drugačno poletje

Računa, da bodo s 4. majem, če se bodo ukrepi gibanja morda zrahljali, začeli vadbo, kot so si jo zamislili. Četudi bi se stanje s koronavirusom nadaljevalo in bi bilo težko potovati na priprave v tujino, za slovenske skakalce to ne bi bila ovira, saj imajo v domačem okolju v Planici in Kranju vrhunske objekte, na katerih lahko skrbijo za formo.

Uvrstitev v A-reprezentanco je jasna. Tisti, ki so bili med najboljšimi 30 v svetovnem pokalu, poudarja glavni trener Gorazd Bertoncelj. Foto: Vid Ponikvar

Govori se, da bi lahko bile pod vprašajem tekme poletnega grand prixa, kar bi lahko spremenilo tok priprav vsem ekipam. "Doma bomo lahko vse opravili. Verjetno bodo meje še nekaj časa zaprte. Bi pa veliko spremenilo, če poleti tekem ne bi bilo. Po eni strani bi bilo morda dobro, saj bi se lahko bolj sistematično pripravljali, kar zadeva kombinacijo tehnike, motorike in taktike – opravili psihološko pripravo. Po drugi strani je nevarno, da te potem čas preseneti in je premalo fokusa," poudarja Bertoncelj.

Dva izgubila status prvokategornika, pridobil ga bo Jelar

Jasno je, koga bo v začetku maja, če bodo razmere dopuščale, poklical na prvi skupni trening. Peter Prevc, Timi Zajc, Anže Lanišek, Domen Prevc in Žiga Jelar sestavljajo peterico, ki bo imela v prihodnji sezoni status A-reprezentance: "To je predlog reprezentance, ki sicer še ni potrjen. Merilo za uvrščanje v A-reprezentanco je bila skupna uvrstitev v svetovnem pokalu do 30. mesta."

Žiga Jelar si je izboril mesto med prvokategorniki. Foto: Sportida

Po novem bo imelo status A-reprezentanta pet, ne šest skakalcev kot v prejšnji sezoni. Status prvokategornika sta izgubila Jernej Damjan in Anže Semenič, z dobrimi nastopi ob koncu sezone pa si ga je priskakal Jelar. Bertoncelj bo na prvem skupnem treningu morda še priključil kakšnega skakalca, prav veliko pa ne. Zato pa se bo okrepila B-reprezentanca. Mlada A-reprezentanca bo po novem del mladinske ekipe, ki se bo pripravljala v Državnem panožnem nordijskem centru v Kranju.

Zato pa ne bo nobene spremembe v trenerskem štabu, še dodaja prvi mož stroke: "Ni potrebe. Ekipa ostaja ista."