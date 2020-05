Domen Prevc ne bo več osamljeni primer #video

Slovenski skakalci so dodobra zavihali rokave in misli usmerili proti novi sezoni, za katero sicer velja še kar nekaj negotovosti. Domen Prevc se je resno lotil dela, v pripravljalnem obdobju bo preizkusil tudi zagozde, ki jih v pretekli zimi z razlogom ni uporabljal.

Čeprav bo Domen Prevc 6. junija dopolnil 21 let, je v skakalnem svetu izkusil že veliko. Vzponov in padcev je bilo kar nekaj. V zadnji zimi je bil sicer konstantno med dobitniki točk, vendar presežka, ki si ga je želel, ni bilo. Morda pride z novo zimo, pred katero bo preizkusil zloglasne zagozde. Vendarle je imel ob odskoku z mize kar nekaj preglavic, prav z njimi pa skakalci, preden se postavijo v položaj za letenje po zraku, postanejo mirni.

Domen Prevc o željah za prihodnjo sezono:

Kakšen je bil prehod na treninge in kako se spopadate z varnostnimi ukrepi na treningih, ki jih imate športniki zaradi preventive pred morebitnimi okužbami z novim koronavirusom?

Vrnili smo se v novo normalo. Razkužujemo opremo, svoje pripomočke, držimo razdaljo ... Bolj prilagojeno je vse skupaj.

Kako ste preživeli čas od prisilnega počitka pa do začetka treninga?

Predvsem umirjeno. Zdi se mi, da smo lahko postorili stvari, za katere prej ni bilo časa oziroma si ga nismo vzeli. Več časa smo preživeli v naravi. Mirno je bilo, ker ni bilo toliko avtomobilov.

Kako je trenirati, ker je v zraku negotovost glede poletnih in tudi zimskih tekem?

V ozadju je vedno vprašaj. Tudi zdaj smo se iz dneva v dan prilagajali. Vsak dan smo dobili kakšna nova navodila. Tako je, prilagoditi se moramo.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Zaradi tega pri vas motivacije ne bi smelo manjkati, saj ste še mladi …

Vedno delaš zase, za svoj napredek. Da boš boljši in se bo to na skakalnici poznalo. Da vidiš, kje si napredoval pri tehniki …

Ali ste že naredili analizo pretekle sezone?

Nekoliko sem jo. Malce me je mučilo, ker nekatere stvari niso bile v redu. Za naprej se bodo na podlagi pravil glede sprememb pri opremi postavile nove smernice.

Kaj bi radi sami spremenili?

Predvsem bi rad preizkusil zagozde, da bi bil skok bolj stabilen. Da ne bi bilo toliko podiranja pri samem odskoku. Posledično potem ni takšnega izkoristka, kot bi moral biti. Nato ni višine, hitrost je manjša. Eden redkih v svetovnem pokalu sem bil, če ne celo edini, ki jih ni uporabljal.

Kako to, da jih niste? Večini je ta novost zelo pomagala.

Sredi sezone nerad preizkušam nove stvari. Ko sem jih preizkusil, so mi škodovale. Potrebujem 14 dni, da se pri meni vse skupaj uteče. Za nov dodatek potrebujem več časa.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Stanje z novim koronavirusom vas je prikrajšalo za tekme na letalnicah v Vikersundu in domači Planici. Koliko vas je to prizadelo, ker ste po duši vendarle letalec in ste verjetno od teh dveh prizorišč veliko pričakovali?

Prizadelo me je, vendar v današnjih razmerah nisem edini. Razmere so takšne in se prilagodiš. Marsikateri podjetnik ima težave. Pri meni je določena izguba, a ko gledaš na celoto, si lahko vesel, da je tako, kot je.

Prav veliko manevrskega prostora pri dopustu ne boste imeli. Ste kaj razmišljali o njem?

V tem trenutku ne razmišljam o tem. Odpeljem se na vikend in si tam sprostim glavo. Čez hrib v Bohinju imam nekaj kolegov. Uživam lahko katerikoli konec tedna. Razmišljal pa sem o izletu v Dolomite, če se bodo razmere res umirile.