Roman Beznik novi predsednik zbora za smučarske teke

"Naš glavni cilj ostaja svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju leta 2023 v Planici. To je naš produkt, na tem bomo gradili našo zgodbo. SP je pomembno tako po tekmovalni kot tudi po finančni plati. Bomo pa morali nekatere stvari prilagoditi, letošnje leto in celotna sezona bosta posebej zahtevna," je za STA povedal Beznik.

Jan je prevzel vodenje tekov predčasno leta 2016 po odstopu Janeza Vodičarja in bi bil na čelu smučarskih tekačev do konca zimske olimpijske sezone 2022. Predčasno je odstopil po zelo uspešni slovenski sezoni, v kateri je med drugim Anamarija Lampič nekaj časa vodila v boju za mali kristalni globus v sprintih svetovnega pokala in nato po skrajšani sezoni zaradi pandemije novega koronavirusa končala na tretjem mestu.

Simon Jan je v začetku aprila odstopil zaradi osebnih razlogov. Foto: Sportida

"Z delom začenjam sredi mandata, ko so cilji na daljši rok že postavljeni. Opravil sem veliko razgovorov s predstavniki klubov, z Janom sva prijatelja in ostaja kot pomoč še naprej, kolikor mu bo pač čas dopuščal. Klube sem pozval, da naj v delo vključijo ljudi, ki so pripravljeni delati. Ena sama oseba ne more peljati barke naprej, potrebna je širša ekipa, da bodo imeli tekmovalci čim boljše pogoje za naslednje sezone in SP," je pojasnil Beznik.

Slovenski tekmovalci so treninge sicer začeli že v začetku maja. "Anamarija Lampič je gotovo tista, ki odstopa tudi v svetovnem merilu, a ne smemo pozabiti tudi drugih v ekipi, prihajajo mladi. To, da bomo imeli čez tri leta SP, pa je v teh časih celo sreča, saj lahko gradimo stvari na tem dolgoročneje," je še dodal novi predsednik.

