Uvodna skakalna tekma pripadla Zajcu in Križnarjevi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Timi Zajc in Anže Lanišek sta v Mislinji obračunala za zmago.

Timi Zajc in Anže Lanišek sta v Mislinji obračunala za zmago. Foto: SloSki

Smučarski skakalci in skakalke so se na prvi poletni tekmi na slovenskih tleh v petek zvečer merili v Mislinji. Na pokalu občine Mislinja sta slavila Timi Zajc (259,5 točke) v moški in Nika Križnar (252,0 točke) v ženski konkurenci.