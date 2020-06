Tepeš presenetil Prevca: Če bi vedel, bi mu kaj prinesel

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jurij Tepeš in Peter Prevc sta bila velikokrat "cimra". Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Presenetil me je. Če bi vedel, bi mu vsaj kakšno čokolado prinesel. Nisem vedel, da se bo poslovil, ker ni nikdar želel direktno povedati. In sem nehal spraševati," se je Peter Prevc sprva dotaknil slovesa Jurija Tepeša, ki je v torek tudi uradno zaključil svojo športno pot.

Njegovih začetnih korakov na skakalnici se zelo dobro spominja zdajšnji članki trener Gorazd Bertoncelj: "Jurija sem spremljal že od malih nog. V spomin se mi je vtisnil kot pionir. Zelo mlad je prišel v mladinsko reprezentanco in bil že tam takoj uspešen. Pokazal je določene sposobnosti letenja. Zelo dobro tehniko letenja je imel. Kmalu je bil uspešen na velikankah, kar je trajalo kar nekaj let."

Na popotovanju po prizoriščih svetovnega pokala sta veliko časa prebila skupaj z najstarejšim Prevcem: "Veliko sva bila skupaj v sobi, veliko mnenj sva si izmenjala. Pogovorov in pritoževanj je bilo veliko. Prav tako smo kakšno ušpičili."

Planica ni vplivala na njun odnos

Z njima pa je bila povezana tudi posebna zgodba v Planici leta 2015, ko je Jurij prišel do velike zmage s popolnim skokom, dolgim 244 metrov. Za nagrado so mu sodniki za slogovno izvedbo dodelili kar pet 20. Vse je bilo videti popolno, dokler ga niso začeli napadati, da je prav on kriv, da Peter tisto zimo ni osvojil velikega kristalnega globusa, potem ko je imel slednji enako število točk kot Severin Freund, a manj zmag kot Nemec.

Če Jurij ne bi zmagal in bi Prevc bil na najvišji stopnički – bil je drugi – bi naslov najboljšega v svetovnem pokalu romal v njegove roke. A je izgubljen boj Petra le ojačal in vsi vemo, kakšna sezona je sledila, v kateri je osvojil vse, kar se osvojiti da.

O tem, ali se mu je Jurij takrat smilil, ko so ga mediji linčali, je dejal: "Toliko sem že poznal medije, da se mi ni smilil. Jezen pa si, da se to zgodi."