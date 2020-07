Peter Prevc je zdaj na drugi strani piramide

Najboljši slovenski skakalec v skupnem seštevku svetovnega pokala zadnje sezone je bil Peter Prevc, ki je v Lillehammerju po daljšem obdobju vnovič zmagal. Spomin je lep, poudarja, vendar se zaveda, da mu uspeh dodatnih metrov v prihodnji sezoni ne bo dal: "Na tekmo grem toliko samozavestno, kot dobro skačem na prvem uradnem treningu. Tam vidiš, ali si upravičeno samozavesten ali ne. Ali pa je bolje, da se spokaš v kombi in odpelješ. Zmaga, če jo spremljaš in veš, kako si prišel do nje, ti pomaga, da kakšno stvar obnoviš. A nimaš od nje nobenega metra."

V naslednjo sezono bo vstopil še bolj zrel. S partnerico Mino sta namreč poskrbela za nov mejnik v zasebnem življenju. Dahnila sta usodni da in nadgradila skupno pot. A pravega poročnega potovanja zaradi vseh razmer s koronavirusom ne bosta imela, povrhu vsega pa je Peter vpet v proces treninga: "Ujela sva datum. Načrtovala sva ga. Če bi imela v koledarju zabeleženo 14 dni prej, bi morala odpovedati, tako pa je šlo ravno skozi. V začetku maja smo se pripravljali in vse opravili. Poročnega potovanja nisva imela. Berti (Gorazd Bertoncelj, op. a.) mi je dal en dan prosto (smeh, op. a.). Takoj sem šel na priprave v Moravske Toplice, nato v Ramsau v Avstrijo. So nama pa svatje prinesli veliko dvodnevnih oddihov, ki jih bova koristila."

Na skakalnico je šel za razliko od moštvenih kolegov nekoliko pozneje, kar je bila njegova želja, saj sta julijski tekmi celinskega pokala zaradi koronavirusa odpadli. Zato se je odpravil na smuči s toliko večjim veseljem. Prvi skoki v Žireh so bili sicer nekoliko slabši, a je bil teren pravšnji: "Morda se bo slišalo razvajeno, ker tam tudi otroci skačejo, a sem potreboval cel trening, da sem se navadil na skakalnico. Nalet je strm, radius oster, miza zelo dolga. Zato pa je zelo dobro za pristajati, kar je bilo za prve skoke pomembno, da prideš do zaupanja."

"Če se je treba odločiti, se jaz odločim"

Trenutno sta v slovenskem taboru najbolj razpoložena cimra Timi Zajc in Anže Lanišek, ki sta bila najboljša tudi pretekli teden na tekmi v Mislinji, kjer najstarejši od bratov Prevc kljub napovedim ni tekmoval: "Po velikosti skakalnice sem ju ujel," se je zasmejal Prevc in nadaljeval: "V Kranju morajo narediti nove zalete, ker sta jih prerasla. Ponavadi se to zgodi jeseni, pri njima pa je to že v tem delu pripravljalnega obdobja. Že zdaj sta dobro pripravljena."

Foto: Grega Valančič/Sportida V slovenski reprezentanci je Peter najbolj izkušen, če odštejemo Jerneja Damjana, ki ima svoj program in se povrhu vsega nagiba h koncu kariere. In kako se spominja svojega začetka in vzdušja v takratni in zdajšnji reprezentanci? "Leta 2010 smo štirje hodili po tekmah svetovnega pokala. Zdaj nas je šest, sedem. Mitja Mežnar je bil drugi najmlajši in je bil štiri leta starejši od mene. Zdaj je Žaba (Anže Lanišek, op. a.) štiri leta mlajši in je drugi najstarejši. Obrnilo se je. Robi (Robert Kranjec, op. a.) je bil 10 let starejši od mene, jaz sem osem od Timija (Timi Zajc, op. a.). Podobno je. Vzdušje? Ne vem. Zdaj sem na drugi strani piramide, besede. Če se je treba odločiti, se jaz odločim," odgovarja Prevc in o tem, ali mora kdaj udariti po mizi, dodaja: "Sploh ni treba udariti. Tako, kot je, je."

Drugačna sezona, nabrušen bo moral biti že na začetku

Nova sezona bo imela pet vrhuncev, kar bo za skakalce pravi izziv. Že decembra bo svetovno prvenstvo v poletih na Letalnici bratov Gorišek v Planici, ki bi moralo biti marca, a so ga zaradi stanja s koronavirusom prestavili. Sledila bo tradicionalna novoletna turneja, februarja 2021 je predvideno nordijsko svetovno prvenstvo v Oberstdorfu, marca pa sta naporna norveška RAW Air turneja in zaključek v domači Planici.

Zmaga v Lillehammerju je bila v zadnji zimi kot naročena. Dobil je dokaz, da je lahko še vedno povsem pri vrhu. Foto: Sportida "Več vrhuncev pomeni več priložnosti. Morda bo decembrski vrhunec pripomogel k utrujenosti med sezono. V bistvu še nisem pogledal koledarja. Na tri vrhunce smo sicer navajeni. V navadi je bilo tako, da so se decembra začele deliti karte, zdaj pa bo takrat že prvenstvo v Planici. Na začetku sezone v Wisli boš še imel jokerja, nakar boš moral biti vseskozi nabrušen."