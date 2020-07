Avstrijska smučarska zveza je zaradi ponovnega zvišanja okužb z novim koronavirusom odpovedala predvidene tekme pod njenim okriljem do 4. oktobra. Prečrtati so morali preizkušnje v smučarskih skokih in kombinaciji.

Na sestanku predsedstva avstrijske smučarske zveze so zaradi pandemije novega koronavirusa sprejeli odločitev in odpovedali vsa načrtovana tekmovanja pod svojim okriljem do 4. oktobra.

"Koronavirus je žal še vedno latentna grožnja splošnemu zdravju," so besede vodilnih povzeli avstrijski mediji.

Odpoved bo najbolj oklestila poletni koledar v smučarskih skokih. Skakalci so tako ostali brez poletnega Grand Prixa v Hinzenbachu (26. in 27. september), tekem Kontinentalnega pokala v Stamsu, alpskega pokala in pokala Fis v Beljaku. Odpovedali so tekmo poletnega grand prixa v nordijski kombinaciji, ki bi jo moral septembra gostiti Tschagguns.

Začetek poletne velike nagrade je predviden 22. avgusta na Poljskem. Foto: Grega Valančič/Sportida

Upajo, da bodo tekmovanja po 4. oktobru tekla normalno

Pri tamkajšnji zvezi upajo, da se bodo tekmovanja po 4. oktobru lahko izvajala nemoteno, vsekakor pa "v okviru takratnih predpisov avstrijske zvezne vlade".

Začetek poletne velike nagrade smučarskih skakalcev in skakalk, ki je najvišja raven poletnih tekmovanj, je predviden 22. avgusta v Visli (za moške) oziroma 15. avgusta v Frenštatu (za ženske).

Preberite še: