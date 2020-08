Slovenski skakalec naznanil zgodnje slovo

Ko je Jaka Hvala pri 19 letih z veliko nogo vstopil v skakalni svet, je v Sloveniji završalo, da je dobila novega tekmovalca za prihodnost. Ni minilo eno leto, ko je v Klingenthalu 13. februarja 2013 stal na najvišji stopnički odra za zmagovalce, nekaj dni pred tem pa bil del ekipne zmage v Willingenu.

Takrat je tudi zadnjič skočil med najboljšo deseterico na tekmi svetovnega pokala. Pot je nato šla v drugačno smer, kot si je želel. Ponagajala mu je tudi poškodba kolena.

V nadaljevanju je iskal priključek najboljšim v svetovnem pokalu, vendar ga ni našel. Nazadnje je skočil med dobitnike točk svetovnega pokala v domači Planici leta 2016, nato pa večinoma skakal na tekmah celinskega pokala.

Ker ni videl več možnosti za preboj k najboljšim, se je odločil, da pri 27 letih dokončno postavi v kot skakalne smuči in se poda na drugačno pot.

"Napočil je čas, ko sem se dokončno odločil zaključiti svojo športno kariero kot smučarski skakalec. Rad bi se zahvalil vsem, ki ste bili na tej poti z mano v dobrem in slabem. Hvala predvsem družini, trenerjem in vsem strokovnim delavcem, sponzorjem, sotekmovalcem in prijateljem! Ponosen sem na to, da mi je na tej poti uspelo uresničiti otroške sanje: nastopati za reprezentanco, poleteti prek 200 m, nastopiti na olimpijskih igrah, zmagati v svetovnem pokalu ... Čas je, da sledim novim sanjam in da tudi tam napišem kakšno lepo zgodbo! Hvala in srečno vsem," je na družbenem omrežju Facebook zapisal član SSK Ponikve.