Justin zmagal v Brotterodeju

Rok Justin je prišel do lepega uspeha. Foto: Matic Ritonja/Sportida

Z najboljšim skokom v finalu je Cene Prevc s 15. napredoval na četrto, za Justinom je zaostal pet točk. Mladinec Tjaš Grilc je po šestem mestu v prvi seriji končal na 13., Lovro Kos je bil 19., Bor Pavlovčič je točke osvojil na 24. mestu, izven finala sta ostala Mark Hafnar in Jaka Hvala.

V skupnem seštevku je prvi danes deseti Avstrijec Clemens Leitner, Žiga Jelar je peti.

Zelo dobro so se odrezala tudi slovenska dekleta, prijetno je presenetila predvsem 17-letna članica tržiškega FMG-ja, Jerneja Repinc Zupančič, ki je zasedla tretje mesto in prvič skočila na zmagovalni oder. Boljši sta bili le Nemka Pauline Hessler in Rusinja Ksenia Kablukova. Lara Logar je zasedla 10. mesto, Pia Mazi je bila 12., tik pred Katjo Markuto, Ana Jereb je točke osvojila na 16. mestu, Nika Vetrih pa na 22. mestu.