Peter Prevc najboljši Slovenec v Willingenu, Nemcu prva zmaga

Smučarski skoki, kvalifikacije in tekma v Willingenu

Smučarski skakalci so v soboto v Willingenu v Nemčiji opravili z nadvse zgoščenim programom, na sporedu so imeli trening, kvalifikacije in tekmo, zmage pa se je veselil domačin Stephen Leyhe. Vseh sedem Slovencev se je uvrstilo na tekmo, šestim v finale, najboljše pa se je izšlo Petru Prevcu, ki je bil osmi. Anže Semenič je bil 10.