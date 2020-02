Nevšečnosti pri skakalcih: Prevc z odlomljenim zobom, smučk še ni v Sloveniji

Na naslednji postojanki svetovnega pokala bo imela Slovenija po zaslugi Žige Jelarja dodatnega skakalca. V Willingenu bo lahko glavni trener Gorazd Bertoncelj razpolagal s sedmimi skakalci, a med njimi ne bo Ceneta Prevca, ki ima za seboj solidno sezono. Šestkrat se mu je uspelo prebiti med dobitnike točk in presenetiti ljubitelje skokov, pa tudi stroko.

Namesto njega in Roka Justina bosta priložnost dobila Anže Semenič in Jurij Tepeš, ki imata vozovnici za Willingen in letalnico na Kulmu. "Cene gre v celinski pokal. Odločili smo se, ker prihajajo večje skakalnice, predvsem Willingen in Kulm. Trije so dodani na novo, v preteklosti so dokazali, da so izkušeni letalci," je sprva dejal Bertoncelj.

Cene Prevc težko sprejel odločitev trenerja

Na opazko, da bi mu lahko s tem razbili kontinuiteto, je na današnji novinarski konferenci v prostorih Maxi kluba odgovoril: "Cene je imel dobro sezono. Približno enkrat na konec tedna je osvojil točke. Želimo si odličnih rezultatov. Vemo, da sta Jurij in Anže odlična letalca. Cene v preteklosti ni imel odličnih rezultatov na letalnicah, Žiga pa si je izboril dodatno kvoto. Gledamo na svetovno prvenstvo v poletih, na katerem bi radi osvojili medaljo."

Cene Prevc ima za seboj solidno sezono, s katero je presenetil vse. Priložnosti v Willingenu in na letalnici na Kulmu ne bo dobil. Foto: Vid Ponikvar

Kot je dejal prvi mož stroke, je srednji od bratov Prevc težko sprejel odločitev, ki je bila taktična: "Roko na srce ima Cene težave v fazi leta. V drugem delu precej izgublja. Na velikanki imajo višji več dometa, zlasti Anže in Jurij. Odločili smo se za preverjene tekmovalce. Gledamo na svetovno prvenstvo v Planici, kjer potrebujemo pet močnih adutov. Takšne odločitve so težke, za tekmovalca sploh. A tudi za trenerja. Cilj na svetovnem prvenstvu je medalja. Tam bi radi imeli pet močnih adutov."

Cene se bo vrnil v svetovni pokal v Rasnovu v Romuniji, ki bo na sporedu po Kulmu, je dodal Bertoncelj.

Peter Prevc rešuje odlomljen zob, smučke so se na poti izgubile

Na novinarski konferenci po Saporu, kjer sta se s četrtim mestom izkazala Domen in Peter Prevc, smo zaman iskali drugega, pa tudi Tepeša. Na Smučarski zvezi Slovenije razloga za odsotnost Jurija niso imeli, zato pa je bilo popolnoma jasno, s kakšnimi težavami se spoprijema najstarejši Prevc. "Za sredo popoldne je imel sicer že napovedano popravilo zoba. Ravno ta zob se mu je odlomil in zdaj to rešuje," pravi Bertoncelj.

Jurij Tepeš se vrača v svetovni pokal. To je ena izmed njegovih zadnjih priložnosti za svetovno prvenstvo v poletih. Foto: Matic Ritonja/Sportida

A to niso edine nevšečnosti, ki jih ima. Ekipa je sicer varno prispela v domovino, zato pa še čakajo na smuči, ki so se na poti od Japonske do Slovenije nekje izgubile: "V tem trenutku naj bi bile na poti v Zürich, nato naj bi prišle v Ljubljano. Poklical sem, kje so, vendar tudi sami ne vedo, kje točno."

Pogled proti stopničkam

Za sredo imajo skakalci sicer napovedan trening v Planici, vendar je ta še pod vprašajem. Prvi razlog so smuči, drugi veter, ki je napovedan. Po 11. uri razmere v zraku ne bodo dovoljevale skokov, zato bo edina možnost za trening ob 9. uri zjutraj.

Domen Prevc je bil v Saporu na četrtem mestu blizu stopničkam. Jih bo dočakal v Willingenu ali na Kulmu? Foto: Sportida

V Nemčijo bo ekipa odpotovala v četrtek, v kombijih pa bodo Peter Prevc, Domen Prevc, Anže Lanišek, Timi Zajc, Žiga Jelar, Anže Semenič in Jurij Tepeš. V preteklosti so se slovenski orli v Willingenu že dobro znašli, saj na napravi skakalci letijo nekoliko dlje, kar našim ustreza.

"Upam, da bo vremenska napoved v redu. Radi bi bili v teh rezultatih, pokazali dva dobra skoka ter našli pot na stopničke," je optimističen Bertoncelj, ki se dobro zaveda, zakaj jih ni bilo že v Saporu: "Desetinke so me grizle, vendar stopničk ni bilo, ker so bile pri enem od skokov rezerve."