Japonsko slavje v Sapporu, Domen Prevc napredoval tik pod stopničke

Zmagovalec uvodne individualne tekme v Sapporu je domačin Jukija Sato. Na odru za zmagovalce sta se mu pridružila Stefan Kraft in David Kubacki. Do točk vseh pet Slovencev. Najvišje je končal Domen Prevc, ki je s 13. mesta napredoval na četrto. Vodilni po prvi serijo Rjoju Kobajaši ga je v finalu polomil in nazadoval na 15. mesto.

Po prvi posamični tekmi v deželi vzhajajočega sonca ima največ razlogov za veselje domačin. A ne Rjoju Kobajaši, ki mu je po polovici preizkušnje kazalo najbolje in je imel pred najbližjim zasledovalcem Stafanom Kraftom šest točk prednosti, pač pa Jukiji Satu. 24-letnik je do druge zmage v karieri svetovnega pokala prišel z odličnim skokom v finalu, v katerem je pristal pri 138,5 metrih in s šestega mesta napredoval na vrh. Prve zmage se je Sato razveselil decembra v Nižnem Tagilu.

Japonec je na koncu slavil zanesljivo, pred drugim Kraftom je imel deset točk prednosti, na tretje je skočil Poljak David Kubacki, ki je bil na tej poziciji že po prvem skoku. Vodilni po prvi seriji Kobajaši je zdrsnil na 15. mesto.

Domen Prevc je po prvi seriji zasedal 13. mesto, na koncu pa napredoval na četrto. Foto: Getty Images

Domen Prevc močno poskočil

Karte so se v finalu, v katerem je tekmovalce spremljal vzgornik, precej premešale. Razmere je tako odlično izkoristil Domen Prevc. Najmlajši od tria slovenskih bratov je s skokom, dolgim 136 metrov, s 13. mesta skočil na četrto. Največji preskok je sprva uspel 23. po polovici Janu Hoerlu, ki je zasedel peto mesto, a bil zaradi neustrezne opreme naknadno diskvalificiran.

Precej je napredoval 18. po prvem skoku Peter Prevc. Nekdanji zmagovalec svetovnega pokala je tekmo končal na sedmem mestu. Do točk so prišli še trije Slovenci. Po prvi seriji je najbolje kazalo desetemu Anžetu Lanišku, a je nazadoval na 17. mesto. Razdelil si ga je s Timijem Zajcem (22. po prvi serij). Slednji je zablestel v poskusni seriji, ko je skočil kar 145,5 metra, a na tekmi se mu ni izšlo po načrtih. Cene Prevc je v finalu izgubil štiri mesta in končal na 19.

V nedeljo bo v Sapporu na sporedu še ena posamična preizkušnja z začetkom ob 2. uri zjutraj po slovenskem času.

Sapporo, finale:

Sapporo, 1. serija:

