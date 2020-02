V ZDA prve stopničke za Lovra Kosa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Smučarji skakalci so se za točke celinskega pokala ta konec tedna merili onstran Atlantika, v ameriškem Iron Mountainu. Na stopničke je v nedeljo skočil 20-letni Lovro Kos.

Na sobotni tekmi je bil Lovro Kos po prvi seriji tretji, v finalu pa je padel na šesto mesto z 239,2 točkami. Rok Justin je v finalni seriji s šestega zdrsnil na 13. mesto, Cene Prevc pa je z 18. napredoval na 14. mesto. Jaka Hvala in Bor Pavlovčič sta točke v vetrovnem Iron Mountainu osvojila a 17. in 24. mestom. Zmagal je Avstrijec Clemens Aigner, pred Poljakom Pawlom Waskom in rojakom Markusom Schiffnerjem.

Kosu se je nasmihala celo zmaga

Danes se je Kosu nasmihala zmaga, v prvi seriji je namreč skočil kar 141,5 metrov in je imel 14,6 točk naskoka pred Aignerjem, ki je sicer doskočil pri kar 144 metrih. Žal je nato dolgo čakal na zeleno luč v finalni seriji, imel je skoraj deset točk manj vetrovnega odbitka od Aignerja, ki je skočil 136 metrov, zbral pa je 235,5 točk. Kos je zaostal še za Schiffnerjem z 219,5 točkami, za 115,5 metrov dolg skok je skupno zbral 217,4 točk, kar je bilo dovolj za tretje mesto in prve stopničke v karieri.

Tik pod zmagovalnim odrom je z 206,3 točkami končal Prevc, Hvala je bil osmi, Justin deveti, Pavlovčič pa je končal na 16. mestu.

Celinski pokal se bo prihodnji konec tedna nadaljeval v italijanskem Predazzu.

Preberite še: