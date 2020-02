Cene Prevc najboljši Slovenec

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na drugi tekmi celinskega pokala v nemškem Brotterodeju so naši skakalci dosegli lep ekipni uspeh, najboljši pa je bil tokrat Cene Prevc, ki je končal tik pod zmagovalnim odrom.

Drugo tekmo smučarjev skakalcev v Brotterodeju je dobil Norvežan Joacim Ödegaard Björeng. Drugo mesto je osvojil Poljak Pawel Wasek, tretji je bil še en Poljak Stefan Hula. Dobro razpoložen so bili tudi tokrat slovenski skakalci.

Cene Prevc je končal tekmo tik pod zmagovalnim odrom na 4. mestu in tik pred včerajšnjim zmagovalcem Rokom Justinom. Jaka Hvala je bil 7., Bor Pavlovčič 12., mladi Mark Hafnar 14., Lovro Kos in Tjaš Grilc pa sta se zvrstila na 16. in 18. mestu.

Celinski pokal za fante se bo prihodnji teden nadaljeval v Iron Mountainu.

Žensko tekmo je dobila Rusinja Ksenja Kabulkova, najboljša naša je bila tokrat Pia Mazi na 5. mestu, Jerneja Repinc Zupančič je bila osma, Lara Logar 9., Katja Markuta 15., Ana Jereb je zasedla 17. mesto, Nika Vetrih pa je bila na 20. mestu.

S to tekmo se je tudi končala sezona celinskega pokala. Na šestih tekmah je največ točk zbrala prav Kabulkova, najboljša naša je Repinc Zupančičeva na 15. mestu.