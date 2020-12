Greniti življenje drugim in ga sebi polepšati #video

"Po sobotni tekmi bi realno po samih točkah zaključili na četrtem mestu. Je pa ekipna tekma malce drugačna. Tri ekipe so zelo močne, kar malce skoraj že odstopajo. A s tem mišljenjem ne gremo na tekmo. Poskušati gremo konkurirati, zagreniti drugim življenje, predvsem pa ga sebi polepšati," je Robert Hrgota, ki je prevzel zastavico, s katero zamaha skakalcem ob njihovem spuščanju po zaletišču letalnice, pogledal proti ekipni tekmi.

Pred začetkom sezono pričakovali ekipno medaljo. Zdaj bi se moralo zgoditi presenečenje.

Po sobotnih zdrahah v slovenski reprezentanci, ki sta jo zapustila Timi Zajc (kazen) in Gorazd Bertoncelj (samovoljno), imajo slovenski skakalci v mislih ekipno preizkušnjo. Pred začetkom sezone je strokovni štab računal na medaljo prav na ekipi tekmi, vendar bodo morali slovenski skakalci narediti velik preskok, če bodo želeli stopiti na zmagovalni oder.

Izključenega Zajca je nadomestil Peter Prevc, ki ni v najboljši formi, kot izkušen tekmovalec pa bo poskušal pomagati naši izbrani vrsti po najboljših močeh. Domen Prevc bo začel prvi, nato bo nastopil prav Peter, za njim pa še Bor Pavlovčič in naš najboljši Anže Lanišek – na posamični tekmi je bil z 12. mestom naš najboljši.

Z razlogom takšen vrstni red

O tem, zakaj se je odločil za takšen vrstni red, je Hrgota dejal: "Na podlagi izkušenj, forme in pa predvsem, da bodo fantje sproščeni in uživali v svoji vlogi. Morda kdo ni pripravljen skakati zadnji. Petra, recimo, trenutno ne bi dal na zadnje mesto. Anže kot najmočnejši člen ekipe lahko zelo dobro prenese pritisk, odgovornost. Mislim, da se tudi sam tega veseli."

Nemčija, Norveška in Poljska so najbolj vroče reprezentance, če ne bi prvenstva zapustil Stefan Kraft, pa bi bili nevarni za medaljo tudi Avstrijci. Hrgota bo poskušal s fanti izkoristiti poskusni skok ter tam narediti napredek, da bi nato morda na ekipni tekmi pripravili presenečenje: "Malenkosti so med samo vožnjo skozi radius do odskočne mize. Določni fantje imajo tam rezerve. V poizkusni seriji imamo možnost to izboljšati, nato na tekmi opraviti, kar znajo. Tople vode na samem tekmovanju odkrivati pa nima smisla."