V živo: težave v Planici, prekinili trening; Zajc na prvem blestel

Na Letalnici bratov Gorišek se začenja tradicionalni zaključek svetovnega pokala za smučarske skakalce. Sončno jutro pod planiško velikanko se je začelo s prvim treningom. Drugi trening so odpovedali, potem ko je imel avstrijski skakalec Jan Hörl velike težave na zaletišču, kjer je celo lovil ravnotežje. Organizatorji so se določili, da bodo pred kvalifikacijami vrezali novo smučino. Kvalifikacije se začnejo ob 11. uri, kjer bo nastopilo 13 Slovencev. V Planici se obeta hud boj za veliki in mali globus ter zmago v pokalu narodov.