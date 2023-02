Obeta se epska tekma, tudi s Fakom in J. T. Boejem

"Če bom na treningu začutil, da se je stanje izboljšalo, bom z veseljem pomagal," je še pred dvema dnevoma v Oberhofu razlagal najbolj izkušen član slovenske biatlonske reprezentance Jakov Fak. To je bilo po treningu pred posamično 20-kilometrsko tekmo, bil je razočaran, ko zaradi tik pred prvenstvom prebolene gripe na progi še ni našel tistega svojega znamenitega "turbopogona". Posamično tekmo je izpustil, mesto je raje prepustil nekomu v boljši formi, zdaj pa je očitno že začutil, da bi lahko dirkal bolje, kot je prejšnji teden na sprintu, na svoji edini dozdajšnji tekmi na tem prvenstvu. Na sprintu je bil šele 63. in tako ostal tudi brez mesta na zasledovanju.

Povsem druga zgodba je pri Poloni Klemenčič, ki je z osmim mestom na sprinterski tekmi poskrbela za slovenski izid prvenstva. Gorenjka je dirkala prav na vseh preizkušnjah, prvenstvo odprla kot članica mešane štafete, po sprintu tekmovala tudi na zasledovanju in na posamični tekmi, zdaj pa jo čaka še en naporen, a tudi nadvse zanimiv izziv.

Boe lovi rekord

Konkurenca pa bo danes izjemna, tudi Norvežani tokrat v boj pošiljajo svoji najmočnejši orožji, Johannesa Thingnesa Boeja in Marte Olsbu Roeiseland. Omenjena sta tvorila že polovico norveške mešane štafete, ki je že osvojila zlato kolajno, J. T. Boe je nato pozlatel še na vseh treh posamičnih tekmah, v Oberhofu pa, kot kaže, meri na rekord. Osvojiti želi vse zlate medalje, ki so na voljo. Teh je sedem. Štiri že ima, danes lovi peto, v soboto in nedeljo pa sta na vrsti še štafetna tekma in tekma s skupinskim startom.

Neverjetni Johannes Thingnes Boe je bil v tej zimi premagan le trikrat. Foto: Grega Valančič/Sportida

Še pred dnevi ni želel napovedovati podviga. Povedal je, da je na posamičnih tekmah, skupinskih startih in predvsem tekmah mešanih parov nemogoče napovedovati zmage, saj so tekme izjemno nepredvidljive. Drznil si je napovedati le moško štafetno zlato, saj bi bilo naravnost smešno, če bi se tu izmikal vlogi absolutnega favorita. Moška norveška vrsta je namreč fenomenalno močna, če v soboto ne osvoji zlata, bi bila to prvovrstna senzacija.

V tej zimi ima že 17 zmag

"Sedem zlatih? Zagotovo bi bil to velik dosežek, seveda. Ampak za to potrebuješ dobro ekipo, saj ni vse odvisno od tebe," je bil po svoji četrti zlati medalji že bolj zgovoren najboljši biatlonec sezone in dodal: "Moraš biti pa seveda tudi sam dober." V tej sezoni je bil mlajši od bratov Boe le trikrat premagan, na uvodni posamični tekmi sezone v Kontiolahtiju je bil s štirimi zgrešenimi streli šele 12., zmagal pa je Šved Sebastian Samuelsson, na zasledovanju in skupinskem startu v Annecyju pa je bil tretji, ko sta se zmag veselila njegova rojaka Sturla Holm Laegreid in Johannes Dale. Na vseh preostalih tekmah v posamični konkurenci je zmagal, enajstkrat v svetovnem pokalu in trikrat na svetovnem prvenstvu. Bil je tudi član vseh štirih zmagovitih moških norveških štafet v tej zimi, pa na tem prvenstvu, kot že zapisano, član zlate norveške mešane štafete.

Jakov Fak se, kot kaže, počuti bolje. Foto: Grega Valančič/Sportida

Lahko kdo pripravi presenečenje?

To je bila sploh njegova prva mešana tekma v tej sezoni, edini prejšnji, januarja na naši Pokljuki, je izpustil. Tudi danes bi bilo veliko presenečenje, če norveškemu paru ne bi uspelo še obogatiti že tako osupljive zbirke kolajn, a bo imel vendarle močno opozicijo. Švedsko bosta namreč zastopala njihova najboljša, Hanna Öberg in Sebastian Samuelsson, ki sta pred dvema letoma na prvenstvu na Pokljuki osvojila bron. Boe je takrat tekmoval s Tiril Eckhoff – te odlične tekmovalke v Oberhofu ni – in moral priznati premoč francoskemu paru z Julio Simon in Antoninom Guigonnatom, tokrat pa Francozi stavijo na Lou Jeanmonnot in Fabiena Clauda. Zanimiva utegne biti tudi italijanska štafeta z Lisa Vitozzi in mladim Tommasom Giacomelom, pa nemška s Sophio Schneider in Philippom Neuwrathom. Kot vselej, pa so mogoča tudi presenečenja.

