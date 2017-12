Prevc napovedal boj za stopničke, spodletelo le Tepešu

Novoletna turneja, Oberstdorf, kvalifikacije

Zasneženi in razprodani Oberstdorf je uvodno prizorišče prvega vrhunca v sezoni smučarskih skakalcev. Bojevali se bodo za zlatega orla, ki ga je v lanski sezoni osvojil Poljak Kamil Stoch, letos pa je glavni favorit Nemec Richard Freitag. Da je res tako, je pokazal že na uvodnih kvalifikacijah, kjer v spremenljivih razmerah pokazal največ in za šest točk prehitel Japonca Junšira Kobajašija in za 6,2 točke Avstrijca Stefana Krafta.

Najboljši Slovenec je bil Peter Prevc, ki si je delil šesto mesto, odličen pa je bil tudi Jernej Damjan na 11. mestu. V finalu bomo poleg Prevca in Damjana spremljali še Timija Zajca (19.), Žigo Jelarja (26.), Anžeta Semeniča (36.), in Tilna Bartola (46.). Od Slovencev je bil prekratek le Jurij Tepeš (57.), ki je prehitel deset tekmovalcev.

Tekma v Oberstdorfu bo na sporedu v soboto. Prva serija se bo predvidoma začela ob 16.30.

Dosežki Slovencev v kvalifikacijah: 1. Richard Freitag 130,5 metra - 148,1 točke

2. Junširo Kobajaši 133 metrov - 142,1 točke

3. Štefan Kraft 132,5 metra - 141,9 točke

4. Karl Geiger 133,5 metra - 141,8 metra

6. Peter Prevc 127 metrov - 140 točk*

11. Jernej Damjan 125,5 metra - 135,3*

19. Timi Zajc 124 metrov - 127,5 točke*

26. Žiga Jelar 124 metrov - 124,8 točke*

36. Anže Semenič 119 metrov - 117,3 točke*

46. Tilen Bartol 116,5 metra - 112,2 točke*

57. Jurij Tepeš 111,5 metra - 99,8 točke * - uvrščeni na tekmo

Zajca čaka Noriaki

V sobotni prvi seriji na izpadanje se bo Prevc pomeril z Nemcem Constantinom Schmidom, ostali "slovenski" pari pa so Damjan - Čeh Roman Koudelka, Zajc - Japonec Noriaki Kasai, Jelar - Rus Jevgenij Klimov, ki bo v prvem paru odprl tekmo, Semenič - Norvežan Robert Johansson in Bartol - Norvežan Johann Andre Forfang.

Prevc prvi, Damjan na uvodnem le za Kobajašijem Dobro formo sta Prevc in Damjan pokazala že na treningu. Najboljši na drugem treningu je bil Peter Prevc, ki je ugnal tudi prvega favorita Freitaga, ta je bil s 137 metri sicer najdaljši, a je po vseh odbitkih ostal za našim skakalcem. Tudi v drugo je dobro skočil Damjan. Na prvem treningu, ki ga je krojil spremenljiv veter, se je od Slovencev najbolje znašel Jernej Damjan, ki je s četrto daljavo 131 metrov zaostal le za Japoncem Junširom Kobajašijem. Vodilni v skupnem seštevku Freitag je bil 11. Drugi trening 1. Peter Prevc 132 metrov – 96,8 točke

2. Richard Freitag 137 – 95,4

3. Kamil Stoch 136 – 93,2 …

7. Jernej Damjan 128,5 – 87,6

11. Žiga Jelar 126 – 84,7

22. Tilen Bartol 123,5 -78,6

25. Jurij Tepeš 121 – 77,6

28. Timi Zajc 120,5 – 74

36. Anže Semenič 118 – 72,3 Prvi trening 1. Junširo Kobajaši 133 metrov – 95,8 točke

2. Jernej Damjan 131 – 94

3. Markus Eisenbichler 132,5 – 93,3

...

20. Tilen Bartol 119 - 76,2

22. Peter Prevc 122 - 76,1

27. Timi Zajc 117,5 - 74,4

28. Žiga Jelar 126,5 – 73,5

30. Jurij Tepeš 126,5 - 71,4

43. Anže Semenič 63,2

Kaj pravijo Slovenci pred turnejo?

Jernej Damjan: Saj poznate tisto o zarečenem kruhu, kajne?

Peter Prevc bi spet rad začutil svobodo

Goran Janus: Konkretnih rezultatskih ciljev nimamo

Domen Prevc: Zdaj ni več mučno

Nič več ugibanja za pare, v kvalifikacije vsi

V kvalifikacije morajo po novem pravilu vsi skakalci, tudi najboljši v svetovnem pokalu. Prva serija tekem novoletne turneje je na izpadanja. Skakalci bodo tako jutri skakali v parih, po sistemu najboljši iz kvalifikacij z najslabšim v kvalifikacijah. V finale bodo napredovali zmagovalci parov in pet srečnih poražencev.

Po Oberstdorfu se bo karavana preselila v Garmisch-Partenkirchen, kjer je predvideno, da bo Tepeša zamenjal lani z devetim mestom najuspešnejši Slovenec turneje Domen Prevc.

Najuspešnejšega ni Največkrat, kar petkrat, je končno zmago na novoletni turneji slavil Finec Janne Ahonen, za katerega tokrat v finski odpravi ni prostora. Od Slovencev sta se dosežka po enkrat veselila Primož Peterka in Peter Prevc. Edini, ki je zmagal na vseh štirih tekmah novoletne turneje v isti sezoni, je Nemec Sven Hannawald. To je tudi zadnja nemška skupna zmaga na turneji, stara že skoraj 16 let.