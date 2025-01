Če bi tako Vonn kot Shiffrin združili moči v novem tekmovanju, bi bilo na smučišču v Saalbach-Hinterglemmu v eni ekipi kar 181 zmag za svetovni pokal. Shiffrin je namreč pri številki 99, Vonn pa je v karieri zbrala 82 zmag. Vonn je v svoji karieri zmagala na 43 smukaških preizkušnjah, Shiffrin pa je bila v slalomu najboljša 62-krat.

Na svetovnem prvenstvu v Saalbachu bodo preizkusili novo kombinacijsko tekmovanje, pri čemer se bosta seštela časa ene tekmovalke v smuku ter druge v slalomu. Reprezentance bodo lahko nastopile z več ekipami, piše dpa. Novo tekmovanje v programu SP bo 11. februarja, moška preizkušnja bo dan kasneje.

"Zelo bi rada tekmovala skupaj z Mikaelo, to bi bilo sijajno in najbrž ena najbolj kul stvari za obe, da bi bili v isti ekipi. Skupaj imava 181 zmag v svetovnem pokalu in trenerjem sem že dejala, da želim to idejo uresničiti," je v pogovoru za dpa dejala Vonn.

Mikaela Shiffrin se tekmovalno namerava vrniti v četrtek na nočnem slalomu v francoskem Courchevelu. Foto: Guliverimage

Trenutno jih bolj skrbi poškodba prve zvezdnice

Za zdaj ameriško vrsto bolj skrbi poškodba prve zvezdnice Shiffrin. Konec novembra je na tekmi svetovnega pokala v domačem Killingtonu lovila jubilejno stoto zmago, a nato ob grdem padcu utrpela poškodbo trebuha zaradi vbodne rane. Tekmovalno se namerava vrniti v četrtek na nočnem slalomu v francoskem Courchevelu.

"Mikaela se še ni vrnila v tekmovalni pogon, zato bomo videli, kako se bo počutila. Ampak če bo tekmovala na svetovnem prvenstvu, bi si mislila, da je lahko dovolj dobra za nastop na ekipni kombinaciji," je o zvezdniški rojakinji še dejala 40-letna Vonn.

Izkušena Američanka se je po upokojitvi zaradi poškodb v sezoni 2018/19 pred dobrim mesecem v karavano alpskega smučanja vrnila pri 40 letih s posebnim povabilom Mednarodne smučarske. Pustila je dober vtis po četrtem mestu v superveleslalomu ter šestem v smuku v St. Antonu. V Cortini d'Ampezzo in Garmisch-Partenkirchnu nazadnje ni bila tako uspešna.

V pogovoru za dpa je dejala, da bo imela v Saalbachu priložnost za osvojitev kolajne na svetovnem prvenstvu, ki se bo z ekipno paralelno tekmo začelo 4. in trajalo vse do 16. februarja. Glavni cilj za Vonn kljub temu ostajajo olimpijske igre v Milanu in Cortini prihodnje leto.

