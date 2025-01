"Na svetovnem prvenstvu si želim predvsem pokazati svojo najboljšo vožnjo. Če mi to uspe, je možno marsikaj," je na današnji novinarski konferenci v Hotelu Arena pod Pohorjem povedala Štuhec.

Dvakratna svetovna prvakinja je v lanski sezoni na prizorišču svetovnega prvenstva na tekmi svetovnega pokala zasedla drugo mesto v smuku. "Proga mi ustreza, čeprav bo letos malce drugačna, saj bomo letos fantje in dekleta smučali po povsem ločenih progah, medtem ko smo se dekleta lani priključila na del moške proge. Kljub temu bistvenih razlik v primerjavi z lani ne pričakujem," je v pogovoru za STA dejala Štuhec.

"Morda sem nekoliko naivno pričakovala, da se bodo nekatere stvari zgodile same od sebe." Foto: Reuters

Težko govori o razlogih

V letošnji sezoni se še ni uvrstila višje od devetega mesta (Cortina d'Ampezzo). Ob tem pravi, da je težko govoriti o razlogih za slabše rezultate od pričakovanj. "Razlog gotovo ni en sam. Stvari se na tekmi pogosto dogajajo podzavestno. Enostavno ne moreš razmišljati, kaj vse moraš storiti, saj za to nimaš časa oziroma si prepočasen. Morda sem nekoliko naivno pričakovala, da se bodo nekatere stvari zgodile same od sebe," je svoje videnje dogajanja v letošnji sezoni opisala Štuhec.

Želi ostati mirna

Dodala je, da se ji je v letošnji sezoni zgodilo, da je v St. Antonu skušala spustiti smuči v ciljni strmini, a je nato prepozno opazila vrata in bila posledično počasnejša. Podobno se ji zgodilo tudi v Cortini D'Ampezzo in Garmisch-Partenkirchnu, kjer je želela popraviti smučanje s treninga, a se ji prav tako ni izšlo. "Mislim, da moram ostati mirna in si ne razbijati glave s tem, zakaj določene stvari ne gredo po načrtih," razmišlja Štuhec.

Mariborčanka ob tem še nima jasnega odgovora, ali bo nastopila prihodnje leto na zimskih olimpijskih igrah v Milanu in Cortini. Foto: Guliverimage

O olimpijskih igrah še nima pravega odgovora

Specialistka za hitre discipline se v letošnji sezoni prvič sooča z dejstvom, da v njeni ekipi ni njene mame Darje Črnko. "S tem se ne obremenjujem. Stvari moram narediti na licu mesta in se o tem dogovoriti z ljudmi, ki so okoli mene. Ne smem razmišljati, kaj je bilo prej," meni Štuhec.

V letošnji sezoni ima tudi novega trenerja, nekdanjega alpskega smučarja Aleša Gorzo. "Z njim sem zelo zadovoljna, čeprav o tem nerada govorim. Ne želim primerjati zdajšnjega in prejšnjih trenerjev. Njegov pristop je nekoliko drugačen, a se na koncu morava ujeti glede tega, kaj meni ustreza, saj sem že dovolj izkušena tekmovalka, da vem, kaj potrebujem. Pomembno je najti srednjo pot," je o sodelovanju z novim trenerjem povedala Štuhec.

Mariborčanka ob tem še nima jasnega odgovora, ali bo nastopila prihodnje leto na zimskih olimpijskih igrah v Milanu in Cortini, kjer je zabeležila najvišjo uvrstitev v letošnji sezoni. "Tako daleč še ne razmišljam, saj nas prihodnji teden čaka svetovno prvenstvo in zatem še kar nekaj tekem do konca sezone. Šele nato se bomo odločili, kako naprej," o prihodnosti pravi Štuhec.

Pogovarjala se je tudi z Lindsey Vonn. Foto: Reuters

Nedavno je precej pozornosti v športni javnosti vzbudila vrnitev Američanke Lindsey Vonn v smučarsko karavano, s katero pa se Štuhec še ni zapletla v daljši pogovor. "Ne hodiva ravno skupaj na kavo, morda sva se pogovarjali zgolj o kakšnih podrobnostih na progi. Prav tako ne zaznavam, da bi njena vrnitev povzročila bistvene spremembe v smučarski srenji," je dejala Štuhec.

Ob koncu se je dotaknila tudi vrhunskih rezultatov Mihe Hrobata, ki trenutno zaseda tretje v mesto v smukaškem seštevku svetovnega pokala. "V Južni Ameriki smo skupaj naredili nekaj treningov, na katerih je kazal vrhunske vožnje. Vesela sem, da mu jih je letos uspelo prenesti tudi na tekme," je sklenila Štuhec.

