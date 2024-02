Legendarni Kasai do velike zmage, ki mu prinaša posebno nagrado

V četrtek so lahko ljubitelji skokov na Japonskem videli zmago 51-letnega Noriakija Kasaija, ki se je z rojaki potegoval za vstopnico za naslednjo postojanko svetovnega pokala v Lahtiju. Zdaj ga bodo med 1. in 3. marcem na delu lahko videli tudi številni privrženci smučarskih skokov po svetu.

V kategoriji "A" je bil Keiichi Sato za razred boljši. Udeleženec prejšnjih tekem svetovnega pokala v Saporu je zmogel skoka, dolga 106,5 metra in 101 meter. Drugi – z zaostankom 25,3 točke – je bil Ryusei Ikeda (98 in 94,5 metra). Yuto Nakamura je končal na tretjem mestu (93,5 in 99 metrov).

Skoraj 52-letni Noriaki Kasai je zmagal v tekmovanju v kategoriji "B". V prvi seriji je zimzeleni skakalec skočil 101,5 metra, zmago pa potrdil s skokom, dolgim 97 metrov. Poleg veterana sta na zmagovalnem odru stala še Tomofumi Naito (97 in 96,5 metra) in Yukiya Sato (94,5 in 98,5 metra).

S to zmago si je Kasai priboril vstopnico za svetovni pokal in ga bomo lahko videli na delu v Lahtiju med 1. in 3. marcem, medtem ko bosta Japonsko ta konec tedna na letalnici v Oberstdorfu zastopala le Rjoju Kobajaši in Ren Nikaido.