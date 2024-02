Slovenski orli spet v središču pozornosti

Karavana smučarskih skakalcev se je preselila v Oberstdorf, kjer jih čaka pester program. Začenja se že danes s kvalifikacijami za sobotno tekmo. Na delu bomo videli peterico slovenskih orlov. Žak Mogel, Timi Zajc, Domen Prevc, Peter Prevc in Lovro Kos se bodo spuščali po letalnici Heini Klopfer, na kateri bodo ljubitelji poletov do nedelje spremljali tri preizkušnje.

Na letalnico Heini Klopfer imajo slovenski skakalci kar nekaj lepih spominov. Leta 2012 so na tem prizorišču skočili do premierne ekipne zmage v zgodovini slovenskega skakanja (Jurij Tepeš, Jure Šinkovec, Peter Prevc in Robert Kranjec).

Na svetovnem prvenstvu v poletih leta 2018 je bila slovenska zasedba srebrna. Do krstne zmage v svetovnem pokalu je na tej letalnici poletel Timi Zajc, ki je podvig ponovil pred dvema letoma in je zadnji zmagovalec na tej nemški letalnici. 23-letni skakalec se je dvignil na letošnjem svetovnem prvenstvu v poletih na Kulmu, kjer je bil bronast, nato pa spet padel nekaj stopničk nižje. Se bo na njemu ljubi letalnici v Oberstdorfu forma spet dvignila?

Na njej se odlično znajde tudi Domen Prevc, ki je zadnji zmagovalec tekme za svetovni pokal, potem ko je bil najboljši pretekli konec tedna v Saporu na Japonskem. Pohvali se namreč lahko, da je na letalnici Heini Klopfer leta 2022 poletel najdlje od vseh. Doskočil je pri 242,5 metra.

V odlični formi sta tudi njegov brat Peter Prevc in Lovro Kos, medtem ko se Žak Mogel še lovi. A bi lahko na letalnici naredil korak naprej.

Še vedno bo manjkal Anže Lanišek, ki okreva po poškodbi kolena.

Program v Oberstdorfu Četrtek 14.15, trening

16.40, kvalifikacije Petek 15.45, super ekipna tekma Sobota 16.00, posamična tekma Nedelja 14.30, kvalifikacije

16.00, posamična tekma

Kvalifikacije