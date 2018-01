Drama stotink, ekipni uspeh Slovenk, Shiffrinova spet izpadla

Kronplatz, veleslalom (ž)

Nemška alpska smučarka Viktoria Rebensburg je zmagovalka veleslalomske tekme za svetovni pokal v Kronplatzu. Za pičle tri stotinke sekunde je prehitela Norvežanko Ragnhild Mowinckel, domače navijače pa je s tretjim mestom razveselila Federica Brignone. Slovenke so poskrbele za ekipni uspeh. Do točk so prišle vse štiri, najvišje pa se je povzpela Ana Drev in osvojila 11. mesto. Ameriška zvezdnica Mikaela Shiffrin je odstopila in ostala brez uvrstitve.