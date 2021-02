Kranjec po kostanj v žerjavico

Smučar, ki je v svoji paradni disciplini na zadnjih dveh velikih tekmovanjih zasedel četrto in peto mesto, bil v zadnjih dveh sezonah četrti v veleslalomskem seštevku, se ukoreninil v elitno sedmerico, razvil zavidljivo tehniko smučanja, odskočil na ravni telesne priprave in se v zadnjih štirih letih sedemkrat zavihtel na stopničke svetovnega pokala, bi po vseh pravilih moral biti eden od osrednjih favoritov petkove predzadnje moške tekme svetovnega prvenstva. Toda … Toda zadnji trije meseci Žana Kranjca pred osrednjo tekmo dveletnega obdobja so bili vse prej kot utrjevanje poti za nastop kariere v osrčju Dolomitov.

Žan Kranjec Foto: Sportida Začelo se je s ponesrečenim drugim nastopom v Santa Caterini. Nato je v družinski tragediji izgubil očeta, se sicer junaško vrnil in v morda najbolj čustveni tekmi v življenju kot nesporni moralni zmagovalec zasedel deveto mesto v Alta Badii, nakar ga je v Adelbodnu, kjer je lani slavil drugo zmago, na cedilu pustilo še zdravje. Zaradi bolečin v hrbtu se je umaknil s snega, se nato postopoma vračal, a z izjemo osebnega občutka na treningih in dobre predstave na torkovih kvalifikacijah paralelne tekme v Cortini d'Ampezzo prave povratne informacije o stanju pripravljenosti nima.

"Zdravstveno stanje je dobro. O hrbtu ne razmišljam več. Lahko sem osredotočen na samo smučanje. Res pa je, da sem po daljšem premoru začel smučati zelo postopoma. V procesu vračanja sem se, predvsem glede občutkov in same forme, še nekoliko lovil. Toda na zadnjih treningih se je videlo, da smučam bolje. Tudi na paralelni tekmi so mi uspeli solidni zavoji. Smučanje je na dobri ravni. V petek bomo videli, kaj to pravzaprav pomeni," razmišlja Kranjec, ki je paralelno tekmo po izpadu v osmini finala zaključil na desetem mestu.

Foto: Sportida

Da vendarle še ni povsem prepričan o popolni pripravljenosti, nakazuje odgovor na vprašanje, ali bi se, če bi imel to možnost, takoj podal na štart ali bi izkoristil še dodaten teden za trening. "O tem je vedno težko govoriti. A če bi lahko izbiral, bi se vendarle odločil za trening. Predvsem zaradi tega, ker sem imel v zadnjem obdobju malo dni, ko sem smučal povsem brez misli na hrbet. Verjamem pa, da bom dobro izkoristil zadnji trening in prišel na petkovo tekmo dobro pripravljen," odgovarja stari znanec svetovnih prvenstev. Letošnje je zanj namreč že peto zaporedno, vmes pa se je dvakrat udeležil še zimskih olimpijskih iger.

Želene kolajne, ki bi bila ob kontinuirani večletni konkurenčnosti in nespornem izjemnem dometu povsem realna, tokrat ne napoveduje. Roko na srce, tudi v preteklosti ni nikoli napovedoval rezultatov. V precej večji meri razmišlja o tekmovalni izvedbi, ob tem pa seveda tudi o zanj novi progi in podlagi, ki mu ob otoplitvi ne bo povsem pisana na kožo. "Proga je videti dobro. Predvsem v zgornjem delu je tudi zahtevna. V spodnjem delu nekoliko manj, prave ravnine ni. Zato lahko rečem, da mi je konfiguracija terena všeč. Podlaga bo vsaj v prvem teku zanesljivo dobra. V finalu pa bo težje. Treba bo smučati drugače. Pomembno je, da na progi pustim vse, kar imam," dodaja prvi slovenski veleslalomski adut.

V tej zimi je enkrat stal na stopničkah. Na prvem veleslalomu v Santa Caterini ga je prehitel le Hrvat Filip Zubčić Foto: Guliverimage