Junak se ima za sodobnega Japonca: Sem nor Japonec

Rjoju Kobajaši ni poseben le v tem, da je izvrsten skakalec in vnovični junak jubilejne 70. izvedbe prestižne novoletne turneje, temveč je njegova značilnost tudi, da se ima za novodobnega Japonca in se ne oklepa tradicionalnih načel, ki so značilne za prebivalce države vzhajajočega sonca.

Ni veliko manjkalo in lahko bi v popolnosti dejali: deja-vu. Če bi Rjojuju Kobajašiju ob skupni zmagi na novoletni turneji uspelo priti še do pokra zmag kot pred tremi leti, ko je v velikem slogu pokoril vse tekmece. "Zalomilo" se mu je na zadnji postojanki v Bischofshofnu. Če bi mu tudi na tem avstrijskem središču uspel veliki met in skočil do zmage, bi se kot edini lahko pohvalil z dvakratnim grand slamom, tako pa ostaja v družbi Svena Hannawalda in Kamila Stocha.

Japonski skakalec je pokazal, da je trenutno najbolj vroč v skakalni srenji in je v formi, ki jo je kazal v sanjski sezoni 2018/19. Zaradi dobrih predstav je v preteklih desetih dneh posledično pospravil največ denarja. Iz naslova kvalifikacij je prejel 16 tisoč švicarskih frankov (15.400 evrov) – čeprav je tekma v Innsbrucku odpadla, je prav tako dobil denar za najboljši dosežek v kvalifikacijah. Če k trem zmagam in petemu mestu dodamo še dodatnih 100.000 švicarskih frankov (95.909 evrov), ki jih je organizator namenil najboljšemu na turneji, dobimo končni znesek 147.200 švicarskih frankov, kar znaša 141.500 neobdavčenih evrov.

Junaki novoletne turneje

Skupno št. zmag Skakalec Turneja 5 Janne Ahonen 1998–99, 2002–03, 2004–05, 2005–06, 2007–08 4 Jens Weissflog 1983–84, 1984–85, 1990–91, 1995–96 3 Helmut Recknagel 1957–58, 1958–59, 1960–61 . Bjørn Wirkola 1966–67, 1967–68, 1968–69 . Kamil Stoch 2016–17, 2017–18, 2020–21 2 Matti Nykänen 1982–83, 1987–88 . Andreas Goldberger 1992–93, 1994–95 . Ernst Vettori 1985–86, 1986–87 . Gregor Schlierenzauer 2011–12, 2012–13 . Rjoju Kobajaši 2018–19, 2021–22 . Veikko Kankkonen 1963–64, 1965–66 . Jochen Danneberg 1975–76, 1976–77 . Hubert Neuper 1979–80, 1980–81

"Nenehno dopovedovali, da mora delati več"

A v njegovi karieri ni bilo vse postlano z rožicami. Potreboval je čas, da je misli povsem usmeril v skoke. Sprva je oboževal hitrost in je s porschejem caymanom velikokrat preizkušal meje. V glavi mu je imel tako prisoten tudi nekoliko drugačen adrenalin in z mislimi ni bil povsem pri skokih. To so bile besede njegovega nekdanjega trenerja Janneja Väätäinena, ki je delal v klubu, katerega član je prav tako legendarni Noriaki Kasai – ta zdaj tudi sam pomaga Kobajašiju.

"Nenehno sem mu dopovedoval, da mora več delati, kar mu ni najbolj dišalo," je povedal Finec. Rjojuja je prvič videl leta 2012, ko je bil ta star še 14 let. Nemudoma je opazil, da je pred njim naravni talent. Izkušnje z vrhunskimi skakalci je vendarle imel, saj je delal z legendarnim Jannejem Ahonenom, leta 2010 pa se je podal na Daljni vzhod, kjer je spoznal tudi ženo.

"Priznam, včasih sem bil bolj len"

Kobajaši je veljal za velikega talenta, a je kaj kmalu dognal, da nadarjenost v smučarskih skokih ni vse. Da se je treba odrekati in trdo delati. Nase je opozoril že na debiju v Zakopanah leta 2016, ko je bil sedmi. Namesto da bi se približeval najboljšim, si je sam prižgal rdečo luč. Zaradi značaja in mladosti je hitro sledila kazen. V naslednji sezoni ni osvojil niti točke. Ko je začel delati prav s finskim strokovnjakom, je posijalo sonce. "Priznam, včasih sem bil bolj len," je priznal Rjoju.

A ni edini otrok v družini. Ima namreč dva brata in sestro. Najstarejši brat Junširo tudi skače in prav zaradi njega se je podal v ta šport. Po značaju pa sta si povsem različna. Za Junšira velja, da je umirjen, mlajši Rjoju pa je poln adrenalina in živahen. Nima se za tradicionalnega Japonca. Pravi, da je novodoben: "Sem nor Japonec."

Dosežki Rjojuja Kobajašija po sezonah 2015/16 (skupno v svetovnem pokalu: 42.) - trikrat uvrstitev med dobitnike točk - najvišja uvrstitev: 7. mesto v Zakopanah 2016/17 (skupno v svetovnem pokalu: /) - brez točk 2017/18 (skupno v svetovnem pokalu: 24.) - trinajstkrat med dobitniki točk - najvišja uvrstitev: 6. mesto v Lahtiju 2018/19 (skupno v svetovnem pokalu: 1.) - trinajst zmag 2019/20 (skupno v svetovnem pokalu: 3.) - tri zmage 2020/21 (skupno v svetovnem pokalu: 4.) - tri zmage 2021/22 (skupno v svetovnem pokalu: trenutno 1.) - šest zmag

Naslednji izziv olimpijska medalja

In pri drugem zlatem orlu se ne namerava zaustaviti. Pred seboj ima še kar nekaj izzivov. Naslednji je povezan z olimpijskimi igrami v Pekingu. Če mu v Pjongčangu pred štirimi leti ni uspelo skočiti na zmagovalni oder in se okititi z medaljo, upa na tovrstni preboj na Kitajskem. Prav tako še nima posamične medalje na svetovnem prvenstvu v poletih, ki bo marca v Vikersundu, kakor tudi ne na nordijskem svetovnem prvenstvu. Naslednja priložnost bo prihodnje leto v Planici.

Do takrat pa bo poskušal skočiti do novih zmag v svetovnem pokalu. Trenutno je pri številki 25, kar ga uvršča na osmo mesto večne lestvice. Za zdaj je najvišjo letvico postavil Gregor Schlierenzauer, ki se je zaustavil pri številki 53, medtem ko je na drugem mestu Matti Nykänen (46), tretje mesto pa si delita Adam Malysz in njegov še vedno aktivni rojak Kamil Stoch (39).