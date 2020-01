Jakov Fak: V neposrednih dvobojih se v meni nekaj prebudi

V biatlonski formuli ena, kot radi rečejo tem preizkušnjam, so se tekmovalci in tekmovalke v tej sezoni spopadli dvakrat, v Annencyju v Franciji in Oberhofu. Na prvi tekmi je Fak z dvema zgrešenima streloma na prvem postanku zasedel 13. mesto, v Oberhofu januarja letos pa je bil odličen peti kljub trem kazenskim krogom, a na tej vetrovni tekmi so prav vsi tekmovalci streljali precej nenatančno.

Boe in Forcade izenačena

Eden najbolj zanesljivih strelcev na klasičnem nemškem prizorišču je bil vodilni biatlonec svetovnega pokala, Francoz Martin Fourcade, ki je bil nenatančen dvakrat ter izjemno razpoložen v teku in je tekmo z veliko prednostjo tudi dobil. Zmagovalec prvega skupinskega štarta sezone pa je bil Fourcadov največji tekmec in branilec skupne zmage iz prejšnje sezone, Norvežan Johannes Thingnes Boe. Med asoma je torej izid v tej disciplini letos poravnan na 1:1 in na Pokljuki lahko pričakujemo imeniten dvoboj za vodstvo v zmagah.

Martin Fourcade je zmagovalec zadnje tekme s skupinskim štartom. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Na četrtkovi posamični tekmi je povratnik Boe Fourcada premagal, je pa nekaj moči izgubil včeraj, ko je nastopil v mešani štafeti, tekmi, ki jo je francoski šampion izpustil. Izpustil bi jo tudi najboljši slovenski biatlonec Jakov Fak, če bi bila kjer koli drugje kot na domači Pokljuki. Naš as bo danes vseeno napadel na vso moč in poskušal izboljšati peto mesto iz Oberhofa, morda celo preseči četrto mesto z zasledovanja v Hochfilznu in pred domačimi navijači doseči najboljši izid sezone.

Je Faku ostalo dovolj moči?

Morebitne stopničke bi bile tudi izvrstna popotnica za naslednjo postajo sezone, svetovno prvenstvo v Antholzu na Južnem Tirolskem, ki se bo začelo 13. februarja z mešano štafeto. Pa mu je po včerajšnji tekmo, na kateri je s Klemnom Bauerjem, Polono Klemenčič in Leo Einfalt zasedel 12. mesto ostalo dovolj moči? "Nekaj moči s štafeto zagotovo izgubiš, po drugi strani pa smo zato tukaj, da tekmujemo. Dokler le zmoreš, je fino, da nastopiš, štafetne tekme pa še so nekaj posebnega, verjamem, da publiko še toliko bolj dvignejo z nacionalnim nabojem," je razlagal v soboto na Rudnem polju.

Umestitev Faka v štafeto je trener Uroš Velepec pojasnjeval s tem, da je na domačem prazniku biatlona gledalcem pač treba ponuditi najboljše, kar lahko, jih razveseliti z dobrimi tekmami, ponuditi šov. In to jim je uspelo, Fak je nekaj časa na tekmi celo vodil in navijači so bili navdušeni, novinarji pa smo posumili, da je bila odločitev tudi taktična. Je Fak štartal prvi morda zato, da okusi, kako je na novih pokljuških stezah, ki so na mestih tudi precej ozke in zelo tehnične, kot nam je v petek povedala finska šampionka Kaisa Mäkäräinen, teči v gneči?

"Nekaj moči s štafeto zagotovo izgubiš, po drugi strani pa smo zato tukaj, da tekmujemo." Foto: Peter Podobnik/Sportida

"Če sem iskren, prav veliko debate ni bilo," pravi Fak. "Vprašal sem, ali štartam? Štartaš, so mi odgovorili. Kdaj štartam? Prvi," odgovarja Fak, strinja pa se, da je bil štafetni nastop tudi dober trening in priprava, pa ne le na današnji skupinski štart: "Vedno je fino dobiti čim več tekem v noge na teh progah, ki bodo gostile svetovno prvenstvo."

"V teh dvobojih se nekaj v meni prebudi"

V zadnjih sezonah mu kot kaže najbolj ustrezajo tekme z neposrednimi spopadi s tekmeci, skupinski štarti in zasledovanja. Zakaj? "To je se mi zdi gensko pogojeno. V teh dvobojih se nekaj v meni prebudi. Ne znam opisati. Enostavno tak sem. Neposredno rivalstvo je in v tem hočeš pač vse premagati. Ne gre vsakič, ampak važno je stanje duha," pravi, pritrjuje pa tudi ugotovitvi, da bosta danes Boe in Fourcade le stežka ulovljiva. "Ti fantje so dobri že skozi celotno sezono, gre za ene najboljših že nekaj let, so pa samo ljudje in niso nepremagljivi. Res pa je, da so trenutno precej boljši kot jaz."

Moški skupinski štart na 15-kilometrov s štirimi strelskimi postanki se bo začel ob 12.15, ob 15. uri bo na sporedu še tekma deklet, na kateri pa slovenske predstavnice ne bo. Zmagovalki dveh skušinskih štartov v tej sezoni sta bili Norvežanka Tiril Eckhoff in Kaisa Mäkäräinen,

Preberite še: