Na nekoliko spremenjeni Pokljuki vrvež, v četrtek gre čisto zares #video

Danes se je z uradnimi treningi začel program na šesti postaji letošnjega svetovnega biatlonskega pokala. Na Pokljuki je že pravi vrvež, za tekme, ki jih bo Rudno polje gostilo od četrtka do nedelje, je prijavljenih več kot 300 tekmovalk in tekmovalcev, v Slovenijo je z njimi pripotovalo še 350 ljudi, ki sestavljajo podporni bataljon trenerjev, serviserjev in tako naprej. Četrtek že prinaša prvo tekmo, moško posamično preizkušnjo na 20 kilometrov.

Najboljši biatlonec slovenske reprezentance Jakov Fak na domačem prizorišču upa na najboljše izide sezone, a je letos Pokljuka tudi zanj manjša neznanka, saj je novo konfiguracijo prog prvič spoznal šele v torek na neuradnem treningu, prav tako kot njegovi tekmeci, med katere se je po krajšem starševskem dopustu vrnil norveški as Johannes Thingnes Boe, ki bo izzval vodilnega biatlonca svetovnega pokala, Francoza Martina Fourcada.

Tekaški poligon na Rudnem polju je doživel nekaj sprememb, v želji, da bi gledalci razburljivost tekmovanja užili iz neposredne bližine, so poskrbeli za nekoliko drugačen potek prog in s tem sprostili prostor za navijače tik ob tekaških stezah.

Proga drugačna, tekmovalci bolj vidni

Fak meni, da bo pokljuška proga v novi konfiguraciji nekoliko težja, kakšne spremembe je doživela, pa nam je podrobno razložil podpredsednik organizacijskega komiteja Pokljuka Tim Farčnik. "Vsa konfiguracija proge je malo spremenjena, predvsem pa so tekmovalci zdaj bolj vidni, gledalcem pa smo omogočili, da bodo tekmovanje lahko spremljali povsem ob progi. V omejenem obsegu že letos na svetovnem pokalu, v večjem pa potem prihodnje leto na svetovnem prvenstvu," nam je razložil Farčnik.

Organizacijski odbor, ki šteje več kot 400 posameznikov, tekme letošnjega svetovnega pokala jemlje kot nekakšno generalko pred svetovnim prvenstvom, ki ga bo Pokljuka gostila februarja prihodnje leto, tekmovalci pa kot generalko pred letošnjim svetovnim prvenstvom, ki bo v Anterselvi.

Vremenska napoved za četrtek in petek je odlična, na Pokljuki bo sončno, v soboto in nedeljo bo nekaj več oblakov, a prireditelji ravno takrat pričakujejo največ gledalcev, skupaj v štirih tekmovalnih dneh od 15 do 20 tisoč.

Prvi adut slovenske reprezentance Jakov Fak upa na najboljše izide v sezoni, ki bi bili tudi dobra podlaga za svetovno prvenstvo v Anterselvi. Foto: Simon Kavčič

Zelene zime povzročajo vse več skrbi

Pa so prireditelji zaradi svetovnega prvenstva, ki ga bodo gostili prihodnje leto, kaj bolj pod drobnogledom Mednarodne biatlonske zveze (IBU)? "Pod drobnogledom smo vselej," odgovarja drugi podpredsednik in generalni sekretar organizacijskega odbora Tomaž Šušteršič, a vseeno priznava, da je letos še malce strožje.

A pokljuški prireditelji so se spet izkazali, pripomb ni, proga je izvrstna, pa čeprav tako malo snega na Pokljuki ob tem času ni bilo že zelo dolgo. Zelene zime so težava, a ne samo slovenska, pravi Šušteršič: "Tako je skoraj povsod po Evropi, IBU in prireditelji tekem svetovnega pokala se že nekaj let pogovarjamo tudi o podnebnih spremembah in se pripravljamo na prihodnost, v kateri bi lahko bilo še slabše. Rešitve so za zdaj tehnične, podpira se razvoj snežnih topov, ki lahko sneg proizvajajo tudi v temperaturah nad nič stopinj Celzija, vsekakor pa so to teme, ki nas skrbijo."

Na Rudnem polju omejeni s prostorom

Največja težava Pokljuke pa je pomanjkanje prostora za parkiranje in spremljevalne objekte. Logistiko, še pravi Šušteršič. In to je stara zgodba, prav veliko pa na tem področju ni mogoče storiti. Pokljuka je del Triglavskega narodnega parka in večji gradbeni posegi so tam domala nemogoči. Kar je seveda povsem prav, posebne razmere pa so po svoje tudi čar glavnega slovenskega biatlonskega središča. Ampak te omejitve zahtevajo prilagoditve, tako prireditelji obiskovalcem spet zagotavljajo organizirane prevoze z Bleda in ljudi pozivajo, naj svoja vozila pustijo v dolini, na velikem parkirišču pri tovarni Lip Bled. Shutli vozijo redno, pripeljejo tik do navijaške cone na Rudnem polju in so najudobnejši način prevoza na Pokljuko. Parkirnih mest zgoraj močno primanjkuje.

Spored tekem na Pokljuki: Četrtek, 23. januar: 14.15, posamična tekma, moški, 29 km Petek, 24. januar: 14.14, Posamična tekma, ženske, 15 km Sobota, 25. januar: 13.15, mešani pari (m + ž) 15.00, mešane štafete (m + ž), 4 x 7,5 km Nedelja, 26. januar: 12.15, skupinski štart, moški, 15 km 15.00, skupinski štart, ženske, 12,5 km

