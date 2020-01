Eckhoffova na Pokljuko z zanesljivo zasledovalno zmago

Dvaindvajsetletna Klemenčičeva, ki je tekmo začela kot 50., je bila po prvem streljanju 44., po dveh zgrešenih tarčah je po drugem streljanju padla na 49. mesto, dodatne tri zgrešene tarče na tretjem streljanju so jo potisnile na 57. mesto, z ničlo na zadnjem strelskem postanku pa je napredovala na 54. mesto. Do cilja je nato pridobila še tri mesta in končala kot 51. z zaostankom 4:49,4 minute.

Devetindvajsetletna Eckhoffova je bila danes zelo zanesljiva in se pred 22.000 gledalci veselila šeste zmage v sezoni, v boju za drugo mesto pa sta se večino proge merili Fialkova in Oebergova, na koncu je bila uspešnejša Slovakinja, ki je prišla najvišje v sezoni. Sicer pa sta se izkazali še dve Švedinji, Johanna Skottheim je s 13. mesta napredovala na četrto, Linn Persson pa s 27. na peto.

Precej mest so danes pridobile tudi Nemka Denise Herrmann, ki je napredovala z 19. na šesto mesto, Poljakinja Monika Hojnisz Starega, ki je prišla s 17. na sedmo, in Ukrajinka Valj Semerenko, ki je začela kot 34., končala pa kot osma.

Polona Klemenčič je končala na 51. mestu. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Norvežanka 40 točk pred Italijanko

V skupni razvrstitvi ima Eckhoffova po enajstih od 24 tekem 501 točko, sledita ji Italijanka Dorothea Wierer, danes 20., s 459 točkami in Oebergova s 342 točkami. Slovenke so še brez točke.

Biatlonska karavana bo od četrtka dalje tekmovala na Pokljuki.

Izidi, ženske, zasledovanje (10 km):



1. Tiril Eckhoff (Nor) 34:08,7 (1)

2. Paulina Fialkova (Slk) + 46,3 (2)

3. Hanna Oeberg (Šve) 55,1 (2)

4. Johanna Skottheim (Šve) 57,3 (1)

5. Linn Persson (Šve) 1:02,6 (1)

6. Denise Herrmann (Nem) 1:11,8 (3)

7. Monika Hojnisz Starega (Pol) 1:12,1 (2)

8. Vita Semerenko (Ukr) 1:13,1 (0)

9. Marte Olsbu Roeiseland (Nor) 1:38,5 (3)

10. Susan Dunklee (ZDA) 1:39,7 (3)

...

51. Polona Klemenčič (Slo) 4:49,4 (5)



Svetovni pokal, skupno (11 od 24):

1. Tiril Eckhoff (Nor) 501 točk

2. Dorothea Wierer (Ita) 459

3. Hanna Oeberg (Šve) 342

4. Ingrid Landmark Tandrevold (Nor) 341

5. Julia Simon (Fra) 339

6. Denise Herrmann (Nem) 333

7. Paulina Fialkova (Slk) 325

8. Marte Olsbu Roeiseland (Nor) 314

9. Justine Braisaz (Fra) 310

10. Kaisa Mäkäräinen (Fin) 281

...

