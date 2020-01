Francozi na krilih Fourcada do štafetne zmage, Slovenija sedma

Francija je dobila moško štafetno preizkušnjo svetovnega pokala v biatlonu v nemškem Ruhpoldingu. Drugo mesto so osvojili Norvežani, tretji so bili Avstrijci. Slovenski biatlonci so četrto štafetno preizkušnjo sezone končali na sedmem mestu.

Francozi so si odločilno prednost nabrali v drugi predaji, ko jih je na pot do končnega uspeha popeljal Martin Fourcade. Štafetno palico je 80-kratni zmagovalec tekem za svetovni pokal prevzel z 12 sekundami prednosti pred tekmeci, Simonu Desthieuxju pa je pridobil prednost minute in 19 sekund.

Drugi so bili z zaostankom minute in 12 sekund na koncu Norvežani, ki prvič v tej sezoni niso zmagali, tretji pa so bili Avstrijci, ki so za Francozi zaostali minuto in 24 sekund.

Some well deserved flowers for our top three teams in today's #RUH20 men relay! Join the ceremony on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/TtHILZ8xwC — IBU World Cup (@IBU_WC) January 18, 2020

Slovenci izenačili drugo najvišjo uvrstitev sezone

Rok Tršan je v prvi predaji odlično začel in po prvem streljanju zasedal tretje mesto. Tudi v drugo je zadel vse tarče brez dodatnih nabojev, Jakovu Faku pa je predal kot sedmi s 36 sekundami zaostanka.

Dvaintridesetletnik iz Mrkopalja je moral dvakrat popravljati v streljanju stoje, Klemnu Bauerju pa je predal kot peti. To mesto je Bauer zadržal po prvem strelskem nastopu leže, stoje pa je trikrat popravljal, a podrl vse tarče za šesto mesto ob zadnji predaji.

Štafetna preizkušnja je spodbudila tudi na sprintu 106. Miho Dovžana, ki se je dobro kosal z Avstrijcem, Rusom, Nemcem in Belorusom. Po dobrem strelskem nastopu je v zadnjem krogu v teku sicer popustil in s tem omogočil Belorusu, da ga prehiti v boju za šesto mesto. Sedmo mesto je izenačena druga najvišja uvrstitev v štafeti v tej sezoni za varovance Uroša Velepca.

V soboto so žensko štafeto še četrtič v tej sezoni dobile Norvežanke pred Francozinjami in Švicarkami. Slovenke so bile 22.

Congratulations to the top 3 in the #RUH20 men relay. France take the win @FedFranceSki, Norway are second @NSSF_Biathlon and Austria third @OESVbiathlon. Watch the race replay on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/bL80sXAVUx — IBU World Cup (@IBU_WC) January 18, 2020

V nedeljo zasledovanji

V nedeljo bosta na sporedu še zasledovalni preizkušnji. Na moški, ki se bo začela ob 14.30, bodo nastopili Jakov Fak (+47,2), ki je bil v četrtkovem sprintu 14., Klemen Bauer (+1:31,2), ki je bil 35., in Rok Tršan (+1:38,6), ki je sprint končal na 43. mestu.

Na ženski zasledovalni tekmi, ki bo na sporedu ob 12.15, bo nastopila Polona Klemenčič (+2:11,3), ki je bila v sredo 50.

V naslednjem tednu bodo tekme svetovnega pokala v biatlonu na Pokljuki.

Izidi: 1. Francija 1:18:11,2 (0+6) (Emilien Jacquelin, Martin Fourcade, Simon Desthieux, Quentin Fillon Maillet) 2. Norveška + 1:12,2 (0+10) (Johannes Dale, Erlend Bjoentegaard, Tarjei Boe, Vetle Sjaastad Christiansen) 3. Avstrija 1:24,3 (0+4) (Dominik Landertinger, Simon Eder, Felix Leitner, Julian Eberhard) 4. Rusija 1:32,3 (0+5) 5. Nemčija 2:13,1 (0+12) 6. Belorusija 2:39,0 (1+9) 7. Slovenija 2:55,7 (0+8) (Rok Tršan, Jakov Fak, Klemen Bauer, Miha Dovžan) 8. Ukrajina 3:42,6 (0+6) 9. Švedska 4:05,9 (1+12) 10. ZDA 4:09,8 (0+9)

