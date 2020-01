Norvežanke do zmage v štafeti, Slovenke ujete v zadnji predaji

Norveška je dobila žensko štafetno preizkušnjo svetovnega pokala v biatlonu v nemškem Ruhpoldingu. Drugo mesto so osvojile Francozinje, tretje so bile Švicarke. Slovenska dekleta so četrto štafetno tekmo v sezoni končala predčasno na predzadnjem 22. mestu, potem ko so jih Norvežanke ujele v zadnji predaji.

V boju za zmago se je vrstni red ves čas menjal, na koncu pa so slavile Norvežanke. Po prvi predaji so bile šele na 16. mestu z več kot minuto zaostanka za Italijankami. Do četrte zaporedne zmage sta Norveško popeljali zadnji tekmovalki Tiril Eckhoff in Marte Olsbu Roeiseland.

Preizkušnjo v Ruhpoldingu so Slovenke predčasno končale po prvem streljanju v zadnji predaji. Nastopile pa so v postavi Polona Klemenčič, Nika Vindišar, Lea Einfalt in Živa Klemenčič. "Zgodilo se je ravno to, kar smo si najmanj želeli. Ponesrečen nastop Polone in dva kazenska kroga, ki sta nas preveč oddaljila od ostalih reprezentanc. Nato smo ves čas tekli v ozadju in bilo je težko. Ostale punce so nastopile solidno, tudi debi Žive je bil uspešen," je po tekmi povedala trenerka biatlonk Andreja Mali.

Slovenska ekipa je bila že po prvi predaji na zadnjem 23. mestu, potem ko je morala Polona Klemenčič po streljanju v stoje dvakrat v kazenski krog. Dvaindvajsetletna biatlonka je predajo opravila z zaostankom več kot dveh minut.

Na strelišču se je bolje znašla Nika Vindišar, ki je porabila le dva dodatna naboja, v teku pa je proti najboljšim izgubila še minuto in pol. Vse tarče je s štirimi dodatnimi naboji pokrila tudi tretja Slovenka Lea Einfalt, ki je prehitela reprezentanco Južne Koreje.

Zadnji Živi Klemenčič je Einfaltova predala z zaostankom petih minut, po prvem streljanju pa jo je ujela Roeiselandova.

V soboto bo v Ruhpoldingu na sporedu moška štafeta, v nedeljo pa se bo spored zaključil z zasledovalnima preizkušnjama.

Izidi ženske biatlonske štafete za svetovni pokal v Ruhpoldingu: 1. Norveška 1:08:46,4 (0+9)

(Karoline Offigstad Knotten, Ingrid Landmark Tandrevold, Marte

Olsbu Roeiseland, Tiril Eckhoff)

2. Francija + 10,7 (0+8)

(Julia Simon, Anais Bescond, Celia Aymonier, Justine Braisaz)

3. Švica 20,7 (0+4)

(Elisa Gasparini, Selina Gasparini, Aita Gasparini, Lisa Haecki)

4. Nemčija 31,7 (2+4)

5. Švedska 54,3 (0+11)

6. Ukrajina 54,3 (0+7)

7. Italija 54,3 (0+10)

8. Avstrija 2:05,7 (1+6)

...

22. Slovenija krog zaostanka (2+12)

(Polona Klemenčič, Nika Vindišar, Lea Einfalt, Živa Klemenčič)

