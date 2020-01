Pokljuki zelena luč za generalko pred svetovnim prvenstvom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pokljuka bo prihodnji teden med 23. in 26. januarjem gostila biatlonski svetovni pokal. Direktor tekmovanja pri Mednarodni biatlonski zvezi (IBU) Borut Nunar je v sredo slovenskim prirediteljem prižgal zeleno luč za izvedbo, je na predstavitvi dogodka potrdil generalni sekretar prireditve in podpredsednik organizacijskega odbora Tomaž Šušteršič.

Za tekmovanje je prijavljenih skoraj 200 tekmovalcev iz 32 držav, Pokljuko pa bo obiskal tudi predsednik Mednarodne biatlonske zveze Šved Olle Dahlin, vodstvo IBU ter pomembni partnerji, poroča STA.

Ekološki poudarek

"Gre za veliko prireditev, te brez več kot 400 sodelavcev, ki nam pomagajo pri izvedbi, ne bi zmogli," je povedal Šušteršič in izpostavil pomembno novost. Pokljuka želi postati bolj ekološka, za začetek z kar se da malo plastike. "Vsi gostinski obrati bodo poskrbeli, da bo obremenjenost s plastiko čim manjša, če že, pa bo uporabljena razgradljiva. Velik poudarek bo letos prvič tudi na ekoloških otokih," je po poročanju STA napovedal Tomaž Šušteršič.

Vnovič bodo polni tudi hoteli v krajih pod Pokljuko. "Letošnji termin je ugoden in imamo veliko tudi tujih gledalcev, predvsem iz nemško govorečih držav. Mislimo, da je to dobra napoved tudi za prihodnje leto, ko med svetovnim prvenstvom pričakujemo glavnino gledalcev iz tujine."

Na Pokljuko z avtobusi

Eden ključnih logističnih zalogajev tako za tekme svetovnega pokala, še bolj pa svetovnega prvenstva leta 2021, pa bodo prevozi, poudarja Tim Farčnik, drugi podpredsednik organizacijskega odbora. Za SP se že uvajajo tudi novi sodelavci, za katere bo letošnji svetovni pokal pomembna generalka. Novosti pa je veliko.

"Logistični center se je iz Festivalne dvorane preselil v prostore Triglavske rože, kjer je tudi sedež TNP in Turizma Bled. Poseben poudarek je, kot rečeno, na prevozu, saj želimo biti čim bolj ekološki in že letos prepeljati na Pokljuko čim več gledalcev z avtobusi. To je pomembno tudi za prihodnje leto, ko bomo med SP cesto zaprli."

Tudi letos bo glavna točka za avtobusni prevoz na Pokljuko pri blejskem LIP-u, kjer se bodo prevozi začeli vsak dan tri ure pred tekmo. "Pričakujemo 15 do 20 tisoč ljubiteljev biatlona, za SP pa preko 135 tisoč," pravi Farčnik.

