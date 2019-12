Rusi na SP v Anterselvi pod lastno zastavo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ruski biatlonci bodo na svetovnem prvenstvu v Anterselvi februarja prihodnje leto lahko nastopili z vsemi nacionalnimi simboli in pod okriljem svoje zastave, je novinarjem v Hochfilznu povedal predsednik ruske biatlonke zveze Vladimir Dračev.

Ta pravi, da sta razloga za dogovor z Mednarodno biatlonsko zvezo nestrinjanje z ukrepi Svetovne protidopinške agencije in pravni postopki, ki so stekli po pritožbe na hude sankcije proti ruskim športnikom.

Svetovna protidopinška agencija (Wada) je v ponedeljek prepovedala udeležbo Rusije na velikih športnih tekmovanjih za naslednja štiri leta, se pravi tudi na poletnih olimpijskih igrah v Tokiu 2020 in zimskih olimpijskih igrah v Pekingu 2022 ter svetovnem nogometnem prvenstvu v Katarju 2022.

Wada je prepovedala tudi kandidature in organizacije velikih mednarodnih tekmovanj. Pod to pa ne šteje evropsko prvenstvo v nogometu 2020, ki ga kot sogostiteljica pripravlja Rusija ter se je na prvenstvo tudi uvrstila. Po mnenju Wade Evropska nogometna zveza (Uefa) ni organizatorica največjih športnih dogodkov.

Kazen je Wada izrekla zaradi ponarejenih in drugače prikrojenih podatkov v protidopinškem laboratoriju v Moskvi ter s strani države podprtega dopinškega sistema.

Ruski športniki bodo sicer lahko nastopali še naprej, vendar po načrtih Wade brez ruskih državnih obeležij in pod nevtralno zastavo, kot je to veljalo na olimpijskih igrah lani v Pyeongchangu. Kot pogoj bodo morali dokazati, da ne sodelujejo v sistemu, ki ga podpira ruska država. Doslej je tako pravilo od leta 2015 veljalo le za ruske atletinje in atlete, sedaj tudi za druge športnike na čelu z nogometaši.

Kot pravi Dračev, pa se stvari že spreminjajo.