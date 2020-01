Trojček Fourcada v Ruhpoldingu, Fak za deseterico

Fourcade in Fillon Maillet sta uprizorila pravi mrtvi tek do tretjega streljanja, prvega stoje, ko je Fillon Maillet zgrešil strel in tako prepustil vodstvo rojaku Fourcadu. Ta je tudi pri zadnjem streljanju ustrelil ničlo in kronal popoln konec tedna v nemškem Ruhpoldingu s tremi zmagami.

Po fotofinišu je tretje mesto za Fillonom Mailletjem zasedel Vetle Sjaastad Christiansen pred Simonom Desthieuxjem.

