Naši biatlonci zdravi in pripravljeni na boj, Pokljuka pa jih je pričakala spremenjena #video

Slovenski biatlonci, Miha Dovžan, Rok Tršan, Klemen Bauer in Jakov Fak so v tej sezoni prišli do točk svetovnega pokala, največ jih je zbral Fak, ki v skupnem seštevku zaseda 15> mesto. Foto: Simon Kavčič

"Doma se želimo predstaviti v najboljši luči," obljubljajo v slovenski biatlonski reprezentanci pred tekmami svetovnega pokala, ki jih bo od četrtka do nedelje gostila Pokljuka. Jakov Fak, Klemen Bauer in druščina v tej sezoni z dosežki (še) niso navdušili, a sta omenjena ob pomoči Mihe Dovžana in Roka Tršana nekaj zelo solidnih izidov dosegla v štafetnih nastopih. Dekleta še lovijo tiste izmuzljive točke svetovnega pokala in upajo, da se jim bo sreča nasmehnila prav na domači tekmi.

Ocene sezone so mlačne, v slovenskem taboru ne morejo ravno skakati od veselja, a tudi katastrofalna ni. "Vsi fantje so osvojili točke svetovnega pokala, v seštevku štafet so fantje na odličnem petem mestu, v pokalu narodov na enajstem, zagotovo pa imajo punce in fantje svoje, višje želje in upam, da bodo pohod k višjim ciljem začeli prav na domači Pokljuki," pred tekmami svetovnega pokala na Pokljuki upa vodja panoge za biatlon pri Smučarski zvezi Slovenije Janez Ožbolt.

Po slabem začetku sezone, ko je v slovenski reprezentanci zatajil servis z ruskim "mazačem" Valerijem Šaškinom, so se stvari po novem letu stabilizirale, rezultatska krivulja pa se je začela spet vzpenjati. Januarski del sezone je prinesel novo samozavest, konec druge tretjine sezone na Pokljuki pa je dobra priložnost za dokončen preboj.

Ekipa se je vendarle sestavila

"Doma se želimo predstaviti v najboljši luči. Veseli me, da so fantje zdravi in pripravljeni na boj. Mogoče je lahko prav ta individualna tekma naša paradna disciplina, saj imamo v ekipi odlične strelce, ki jim gre vse boljše tudi v teku. V mešanih štafetah bomo šli seveda tudi v boj, velika želja pa je, da bi vsaj dva fanta nastopila na nedeljski tekmi s skupinskim štartom. Vesel sem, da se je ekipa po decembrskih slabših izidih sestavila in da smo pripravljeni doma pokazati največ," je dejal trener reprezentance Uroš Velepec.

"Tudi dekleta so pripravljena na boj," je dodala trenerka ženske ekipe Andreja Mali. "Pokazale so že nekaj zelo solidnih nastopov. Petkova posamična tekma je tekma streljanja in želim si, da bi bile tekmovalke malo bolj natančne kot med sezono," je povedala.

Na domačem prizorišču se želijo pokazati v najboljši luči. Foto: Simon Kavčič

Jakov Fak vse bližje stopničkam

Optimizem se vrača tudi med tekmovalce. "Imel sem nekaj dobrih rezultatov, nekaj solidnih, bilo pa je tudi nekaj spodrsljajev. V začetku sezone smo imeli težave z materialom, ki smo jih zdaj počasi rešili. Ko je Anže Globevnik spet prevzel servis, je šlo na boljše. In še vedno gre. Zato hvala Anžetu in ekipi, ki nas na tem področju rešuje vedno znova. Škoda, da se te stvari niso sestavile že pred novim letom, ko je bilo počutje zelo dobro, nato je bilo nekaj težav z zdravjem, a zdaj je iz tekme v tekmo boljše," je pojasnil Jakov Fak.

Fak o sezoni:

"Na Pokljuki bi si želel, glede na to, da so na sporedu takšne discipline, v katerih veliko pomeni streljanje, doseči dobre rezultate. Predvsem zaradi domače publike in tudi zaradi promocije biatlona. Zaradi tega, ker smo doma. Edina sprememba je, da so na Pokljuki nove proge, na katerih še nismo tekli, tudi tekmeci niso. Današnji trening bo tudi za nas prvi stik z novo progo, za katero verjamem, da je zahtevnejša, kot je bila do zdaj. Čaka nas izziv, tudi pred domačo publiko je seveda lepo nastopati, a v podzavesti vendarle ostane kanček tega, da moraš zadovoljiti apetite drugih ljudi, ne le svojih."

Fakova forma se vzpenja, v štafetnih tekmah naravnost blesti, na zasledovalnih tekmah in skupinskem štartu se je približal odru za zmagovalce, želi pa si več, višje, povsem na vrh.

Energijo domačega prizorišča izkoristiti sebi v prid

Načrte je razkril tudi izkušeni Klemen Bauer, ki je blestel predvsem v štafeti. "Želim si več konstantnosti, ta žar, ki ga imam na štafetnih tekmah, prenesti še na posamične tekme. In se predvsem tukaj na Pokljuki – na to tekmo smo čakali od decembra lani – pokazati v najboljši luči. Dejstvo je, da smo eni od redkih tekmovalcev, ki imamo to priložnost, da pred domačimi gledalci pokažemo svoje mojstrstvo, cilj vsega tega je pravzaprav to, da energijo domačega prizorišča poskušamo izkoristiti sebi v prid in je ne vzamemo kot breme."

Bauer o sezoni:

Napredka v posamični konkurenci si želita tudi preostala dva člana letos uspešne moške štafete, Rok Tršan in Miha Dovžan, prvi je zadovoljen s svojo strelsko formo, dvigniti pa želi raven teka, Dovžan pa je po novem letu prebolel virozo in šele pridobiva moč.

"Želimo si vsaj ene 'medalje'," pravi Velepec, saj bi bila to odlična popotnica za svetovno prvenstvo, ki ga bo od 12. do 23. februarja gostila Anterselva na Južnem Tirolskem, a dodaja, da "bo to zdaj nekoliko težje, saj se v svetovni pokal vrača Johannes Thingnes Boe". Norveški as, branilec skupne zmage v svetovnem pokalu, je namreč zaradi rojstva prvorojenca izpustil tekme nemške turneje v Oberhofu in Ruhpoldingu.

Vrnitev Pojetove

Za dekleta, Polono Klemenčič, Leo Einfalt in povratnico Urško Poje, je cilj še vedno ujeti kakšno točko svetovnega pokala. Pojetova bo tekmovala prvič v tej sezoni. Na vprašanje, ali je pripravljena na boj z najboljšimi, je odgovorila po globokem vdihu in premoru za premislek: "Po prejšnji sezoni sem imela težave z izčrpanostjo, stvari niso šle po mojih načrtih, tudi psihično nisem bila več sposobna držati tempa, ki je potreben za raven svetovnega pokala. V času, ko sem bila prosta, so se vse te stvari konkretno izboljšale, da lahko znova začnem graditi na določenih temeljih. Hvala bogu nekaterih stvari ne pozabiš. Na primer streljanja. Tekaške forme pa ne morem oceniti, saj resno treniram šele kakšen mesec. Vsekakor sem pripravljena na boj. Zagotovo."

Klemenčičeva in Einfaltova morata popraviti predvsem streljanje.

Spored tekem na Pokljuki: Četrtek, 23. januar: 14.15, posamična tekma, moški, 29 km Petek, 24. januar: 14.14, Posamična tekma, ženske, 15 km Sobota, 25. januar: 13.15, mešani pari (m + ž) 15.00, mešane štafete (m + ž), 4 x 7,5 km Nedelja, 26. januar: 12.15, skupinski štart, moški, 15 km 15.00, skupinski štart, ženske, 12,5 km

