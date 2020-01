Otroci Triglava že osmič na Pokljuki #foto

Ob moški posamični preizkušnji na Rudnem polju so odmevali glasovi otrok iz kar 36 slovenskih osnovnih šol, ki so si v sklopu akcije Otroci Triglava na Pokljuki ogledali tekmo svetovnega pokala. Nad njihovo spodbudo so bili navdušeni predvsem najboljši biatlonci sveta, ki so se z mladimi navijači tudi srečali.

"Pogled na tribune je bil veličasten. Res sem vesel, da so navijači prišli v tako velikem številu, še posebej pa so se z glasnim navijanjem in transparenti izkazali najmlajši športni navdušenci. Za nas športnike je to velika spodbuda. Vesel sem, da se otroci tudi na ta način spoznavajo s športom in si lahko ogledajo največje športne zvezdnike. Tudi sam spodbujam zanimanje mladih za šport in zdrav način življenja, zato me veseli, da je Zavarovalnica Triglav že osmič pripeljala otroke na Pokljuko," je dejal naš najboljši biatlonec Jakov Fak.

Odmev otroških vzklikov na Pokljuki

Mladi navijači so se lahko še pred tekmo podali na pohod na Javorško planino. Pred ogledom moške posamične preizkušnje pa sta osnovnošolce dodobra ogreli slovenski glasbeni zvezdi Challe Salle in Nipke. Otroci so na Pokljuko sicer prišli opremljeni z navijaškimi transparenti, ki so jih v šolah izdelali sami.

Najbolj domiselne transparente so izdelali na osnovnih šolah Vuzenica, Borovnica in Rovte. Otroci omenjenih šol so v sklopu natečaja Naj navijaški transparent prejeli tudi praktične nagrade, ki so jih kreativnim navijačem podelile članice slovenske ženske biatlonske reprezentance skupaj z direktorico službe za marketing v Zavarovalnici Triglav Tjašo Kolenc Filipčič.

"Z akcijo Otroci Triglava na Pokljuki spodbujamo zdrav in aktiven življenjski slog otrok ter jim omogočamo, da doživijo neponovljiv zimski dan v neokrnjeni pokljuški naravi. Še posebej veseli smo, da naša prizadevanja podpirajo tudi športniki, ki otroke s svojim zgledom še dodatno spodbujajo k zdravemu načinu življenja," je ob zaključku dneva povedala Kolenc Filipčičeva.

Za kakovostnejši prosti čas otrok in družin

Akcija Otroci Triglava je namenjena spodbujanju zdravega in aktivnega življenjskega sloga otrok ter družin. Zavarovalnica Triglav zato otrokom iz vse Slovenije že več kot tri desetletja omogoča ogled tekem smučarskih skokov v Planici, se vse od leta 2013 pridružuje tekmovanjem v biatlonu na Pokljuki in z obnovo ter postavitvami otroških igrišč po vsej Sloveniji spodbuja kakovostno preživljanje prostega časa družin in otrok.