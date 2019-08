"Velikokrat mi pravijo, da si zastavljam previsoke cilje, zato jih ne želim deliti"

"Verjamem, da lahko visoke cilje, ki sem si jih zadala, dosežem le, če bom povsem zdrava. To je prvi pogoj," v pripravah na novo sezono pravi najboljša slovenska smučarka zadnje zime v tehničnih disciplinah Meta Hrovat in prikima, da jo zanima le vrh med smučarsko smetano. Gorenjka je morala po zadnji sezoni na operacijo gležnja, poškodba je sanirana, a težave, "kroti" jih z doslednostjo, še niso povsem odpravljene. V prihodnjih tednih se bo z ekipo, v kateri je prišlo do precejšnjih kadrovskih sprememb , mudila v Argentini in iskala bolj realno sliko trenutne pripravljenosti.

Kranjskogorčanke Mete Hrovat se že lep čas drži priponka najbolj nadarjene slovenske smučarke v tehničnih disciplinah. S pritiskom, pravi, se dobro spopada in tudi sama pogleduje visoko. Tako visoko, da cilje nerada deli z javnostjo, saj se najdejo ljudje, ki menijo, da so njene želje preveč optimistične. A aktualna mladinska svetovna slalomska prvakinja hkrati razkriva, da jo zanima le vrh. Z 21-letnico, ki je januarja 2018 na veleslalomu v Lenzerheideiju prvič in za zdaj zadnjič stala na odru za zmagovalke v svetovnem pokalu (3. mesto), smo se pred današnjim odhodom na južno poloblo pogovarjali o spremembah, ki jih je vnesel novi glavni trener Janez Slivnik, strmenju k moški tehniki, posebej prilagojenem čevlju, rutini, ki je ne mara, pa tudi tem, da njenega dozdajšnjega osebnega trenerja Jureta Hafnerja med pripravami kljub dovoljenju ne bo zraven.

"Janez je zelo dinamičen, ima res veliko energije in jo uspešno prenaša na dekleta in druge trenerje in serviserje. To se mi zdi zelo pozitivna stvar," o trenerski menjavi - Denisa Šteharnika je zamenjal Janez Slivnik - pravi 21-letnica. Foto: Vid Ponikvar

Z novim trenerjem je zavel nov veter. Kje občutite največje spremembe?

Spremembe so kar velike, saj se nam je zamenjala celotna ekipa. Moram reči, da občutim neko novo energijo, kar mi je zelo všeč. Janez je zelo dinamičen, ima res veliko energije in jo uspešno prenaša na dekleta in druge trenerje in serviserje. To se mi zdi zelo pozitivna stvar. Dobro se razumemo. Verjamem, da bomo tudi zdaj, ko bomo prvič dlje časa skupaj, delovali dobro, da ne bo nobenih težav.

Govorite o dinamičnosti, novi energiji. Je bilo v preteklosti preveč rutine?

Pri sebi opažam, da ti je lahko neka stvar res zelo všeč, a le nekaj časa. Ko pa jo dlje časa ponavljaš, pa to res postane rutina. Dobiš občutek, da moraš nekaj dodati, če želiš stopiti korak naprej. V tem smislu je menjava pozitivna. S tem ne želim reči, da je bilo v prejšnji ekipi kaj narobe, so pa bile stvari iz leta v leto iste.

Janez Slivnik pa z bogatimi izkušnjami prinaša široko paleto raznolikosti?

Da, zagotovo. Pozna se, da je prišel iz moške smučarije. V moškem smučanju se stvari nekoliko drugače odvijajo. Veliko več smučarjev je skupaj, na kupu v stotinkah. Saj so dekleta tudi zelo skupaj, a v moškem delu je manj manevrskega prostora za kakšno napako. To pomeni, da morajo narediti še nekaj več, če želijo biti stotinko spredaj … Janez ima veliko zagona, "gasa".

Veleslalomska tehnika Žana Kranjca ji je zelo všeč. Foto: Reuters Je vnesel tudi kakšno komponento iz moškega smučanja?

Da. Mislim, da res, sploh pri tehniki. Želi se približati moškemu smučanju, kar je bila od nekdaj tudi moja želja. Vedno sem stremela k temu, si ogledovala, kako smučajo moški, saj sem precej močna, kompaktna tekmovalka in si tak način smučanja morda lahko privoščim.

Čigavo tehniko ste pri ogledih najbolj občudovali?

V veleslalomu zagotovo zelo rada pogledam smučanje Žana Kranjca, saj mi je njegova tehnika zelo všeč. Dobro je, da smo včasih skupaj na treningih ali pa vsaj na sosednjih progah, da ga vidim tudi v živo. Še kar nekaj smučarjev bi se našlo.

Poškodbe vam med kariero niso prizanašale, v lanski sezoni ste imeli spet kar nekaj težav z gležnjem, po koncu morali tudi na operativni poseg. "Gleženj je saniran, a povsem brez težav še nisem, iščem pa pametne rešitve," ste dejali na novinarski konferenci. Kakšna težava vas tare?

Težava se je pojavila s kožo na notranji strani gležnja. Ko je koža enkrat tolikokrat prerezana, tolikokrat zašita, je precej občutljiva. To mi dela težave. Bilo je že vse v redu, smučala sem že devet dni, potem pa se je naredil žulj. Ta ni nič povezan z gležnjem, ampak je vzrok občutljivost kože. Morala bom biti zelo previdna. Smučarski čevelj bom morala večkrat obuti in pogledati, ali so kakšne spremembe. Sama sebe bom morala kontrolirati in biti pri tem zelo dosledna. Poškodba gležnja je sanirana, a pojavile so se drugačne težave, ki jih rešuje s previdnostjo in doslednostjo. Foto: Nebojša Tejič/STA

Kako si pomagate pri teh težavah?

Poskušam z določenimi silikonskimi blazinicami in tudi z dvema paroma nogavic, "najlonko" in navadno nogavico, da je manj trenja. Poskušam stvari, ki se morda komu slišijo "brezvezne", ampak majhne stvari lahko pri meni igrajo veliko vlogo.

Pa tudi smučarski čevelj imate nov. Kako se je obnesel?

Ta je res zelo zelo prilagojen in je videti kar malo nenavaden, saj je plastika maksimalno potisnjena ven. Širše se sploh ne da. S čevljem sem zadovoljna. Mislim, da smo naredili res veliko, zdaj pa moram biti jaz tista, ki mora paziti.

Slivnik ima vselej visoke cilje, tudi za vas v obeh tehničnih disciplinah. S čim boste osebno po novi sezoni zadovoljni?

Velikokrat mi pravijo, da si zastavljam previsoke cilje, zato jih ne želim deliti, govoriti o njih.

"Osebno sem zadovoljna samo z vrhom," pravi o visokih ciljih. V svetovnem pokalu je za zdaj na zmagovalnem odru stala enkrat. Januarja 2018 je bila na veleslalomski tekmi v Lenzerheideju tretja. Foto: Reuters A treba si je zastavljati visoke cilje.

Tudi jaz tako mislim. A ob tem verjamem, da te visoke cilje, ki sem si jih zadala, lahko dosežem le, če bom povsem zdrava. To je prvi pogoj. Ker vem, da ko sem zdrava, znam dobro trenirati, okoli sebe imam dobre ljudi, imam dober program. A ponavljam, da moram biti res zdrava.

Ko govorite o visokih ciljih, govorite o samem vrhu svetovnega pokala?

Da. Vsekakor.

Kaj vas bo rezultatsko še zadovoljilo?

Osebno sem zadovoljna samo z vrhom. Potem pa sprejemam kompromise glede na okoliščine. Diplomatsko, kajne (smeh, op. p.)?

V prihodnjih tednih boste trenirali v zimskih pogojih v Argentini, stik s snegom pa ste že občutili dvakrat v Švici. Koliko to, da imate pred odhodom v Južno Ameriko že nekaj občutkov na snegu, pomaga?

Zelo veliko. Snegu v Argentini pravimo zimski sneg, ki je povsem drugačen sneg kot na ledenikih. Tistemu snegu včasih pravimo "laboratorijski", saj je vsak dan, ko prideš na smučišče, enako pomrznjen. Na takem snegu si lahko privoščiš napake, velikokrat je na takem snegu vsak material dober, hiter … Ko pa prideš v Argentino, pa nekoliko udari realnost, saj je včasih pomrznjeno, včasih je mehko, včasih solijo, včasih preparirajo z vodo. Če prideš v Argentino "nenasmučan", je zelo težko in kar trpiš prvi teden.

Pripravljalno obdobje bo, kot pravi iz osebnih razlogov, oddelala brez dozdajšnjega osebnega trenerja Jureta Hefnerja. "Kako bo med sezono, bomo še videli." Foto: Peter Podobnik/Sportida

Argentina bo tako dala bolj realne odgovore?

Zagotovo. Tako glede materiala kot tudi mojega gležnja. Tam bomo lahko realno testirali material.

Kako ste sicer za zdaj zadovoljni s svojim materialom?

Zelo.

Bo z vami tudi do zdaj vaš osebni trener Jure Hafner, ki je, za razliko od nekaterih, dobil Slivnikovo dovoljenje, da prisostvuje treningom?

Janez je dal dovoljenje, a iz osebnih razlogov sem se odločila, da bom pripravljalno obdobje delala samo z Janezom. Mi je pa zelo pomembno, da Jure lahko pride, kadar hoče. Kako bo med sezono, ali bo zraven, bomo še videli. Dovoljenje ima.

