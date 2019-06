Slovenski smučarji tempirajo formo in pogledujejo proti zimi #video

Slovenski alpski smučarji so že v polnih pripravah na zimo. Med poletjem se posvečajo predvsem kondicijskim pripravam in dneve preživljajo v telovadnicah. S sedmo silo pa so se tokrat srečali in poklepetali kar na Krvavcu.

Druženje v naravi, na nekaj stopinjah manj, kot jih je trenutno v mestih, je prijalo tudi športnikom. "Moram reči, da sem prijetno presenečena, ker je vse skupaj bolj sproščeno. Vsi smo radi v naravi, tako da je to veliko boljše, kot da bi bili nekje zaprti," pravi Meta Hrovat, ki je konec marca prestala operacijo gležnja.

Dan je bil za slovenske smučarje tudi aktiven, na voljo so imeli kolesa in gokarte, da so se lahko zapeljali v dolino. "Punce se bomo spustile po kolesarskem parku, fanta, ki sta bolj bojazljiva, pa bosta šla z gokarti," se je pošalila Maruša Ferk. "Mislim, da bo kar aktivno in adrenalinsko, sam še nisem preizkusil vožnje z gokarti, tako da se že veselim tega izziva," pa je povedal Štefan Hadalin, ki je v pretekli sezoni na svetovnem prvenstvu v alpski kombinaciji osvojil drugo mesto.

Priprave v polnem teku in pogled proti OI 2026

Priprave slovenskih smučarjev na novo sezono so sicer že v polnem teku. "Vse gre po načrtih. Mislim, da delamo dobro, da je viden napredek. Zdaj grem malo na oddih na morje, potem pa bomo nadaljevali priprave," je povedal Žan Kranjec. Pogled pa je usmerjen naprej, tudi proti olimpijskim igram 2026, ki bodo v sosednji Italiji.

"Mislim, da delamo dobro, da je viden napredek," pravi Žan Kranjec.

"Če bi jaz izbirala, ne vem, kaj bi izbrala, ker v Cortini še nikoli nisem smučala. Terenov tako ne poznam, ampak dobra stvar je, da je blizu Slovenije in da bo veliko Slovencev prišlo navijat," pravi Hrovatova. "V Bormiu bom letos nastopal prvič in spoznal tudi tamkajšnjo progo, tako da bo zadeva enaka. To mi je všeč in upam, da bom do takrat vztrajal, da bom tekmoval in da bom tudi v boju za najvišja mesta," pa upa Hadalin.

Do takrat pa slovenske alpske smučarje najprej čakajo še letošnje priprave na snegu in smučarska sezona, ki se bo konec oktobra začela v Soeldnu.

