Fantastičen uspeh Slovenk v Rusiji, Bogatajeva pred velikim podvigom

Slovenske smučarske skakalke so blestele v kvalifikacijah za tekmo poletne velike nagrade v Čajkovskem. Med najboljše štiri so se prebile kar tri Slovenke, prvo mesto pa je osvojila Norvežanka Silje Opseth. Takoj za njo se je zvrstil vodilna v skupnem seštevku poletne velike nagrade, Urša Bogataj, tretja je bila Ema Klinec, takoj za njo pa še Jerneja Brecl. Nastopali so tudi smučarski skakalci, kjer je za najboljšo slovensko uvrstitev poskrbel Cene Prevc.

V Rusiji se v okrnjeni konkurenci, manjkata tudi Nika Križnar (na tej skakalnici v Čajkovskem je pred slabimi šestimi meseci spisala zgodovino ženskih smučarskih skokov v Sloveniji) in Špela Rogelj, nadaljuje poletna velika nagrada. Slovenske tekmovalke so danes blestele. Na glavno tekmo so se uvrstile štiri. Urša Bogataj je bila s 130 metri (108,7 točke) druga, Ema Klinec s 125 metri (108,2 točke) tretja, Jerneja Brecl s 123 metri (97,7 točke) četrta, nastop na glavni tekmi pa si je s 33. mestom med 51 nastopajočimi zagotovila tudi Katra Komar.

V Rusiji nastopa tudi 36 skakalcev. Kvalifikacije je dobil Norvežan Halvor Egner Granerud s 133 metri in 130,3 točkami, drugi je bil domačin Jevgenij Klimov s 137 metri in 127,1 točkami, tretji pa še en Norvežan, Johann Andre Forfang s 133 metri in 121,6 točkami. Za najboljšo slovensko uvrstitev je poskrbel Cene Prevc, ki je bil osmi s 123 metri in 105,6 točkami, Lovro Kos pa je s 117.5 metri in 86,1 točkami osvojil 22. mesto.

Cene Prevc je na nedavni tekmi velike poletne nagrade v Kazahstanu osvojil peto mesto. Foto: Sportida

Tekma bo na sporedu v soboto ob 8. uri po slovenskem času, sledila bo preizkušnja skakalcev. V nedeljo bodo skakalke ob 6. uri imele še drugo posamično tekmo, ob 10. uri bo na sporedu tekma mešanih parov. V kolikor v koledarju do konca sezone ne bo prišlo sprememb, si Bogatajeva v Čajkovskem že lahko zagotovi skupno zmago v letošnji poletni veliki nagradi.