Križnarjeva deklasirala konkurenco

Po dveh letih je aktualna zmagovalka svetovnega pokala znova nastopila na tekmi pokala FIS in tudi tokrat razveselila slovenske ljubitelje smučarskih skokov na Ljubnem. Ob njej so se predstavile tudi reprezentantke še Špela Rogelj, Katra Komar in Jerneja Brecl. Prav slednja je s 86.5 metri in 113,5 točkami vodila po prvi seriji pred Križnarjevo, ki je skočila pol metra manj, zbrala pa je 109,2 točk. Tretja je bila Rogljeva s 84 metri in 107,4 točkami.

V finalni seriji je Križnarjeva skočila odlično, pristala je pri kar kar 94.5 metrih in z 239,5 točkami pometla s konkurenskami. Rogljeva je z 88.5 metri in 228,7 točkami napredovala na drugo mesto, Breclova pa s 85 metri in 225,9 točkami padla na tretje. Nika Prevc je bila s 198,5 točkami šesta, Komarjeva je zasedla 7. mesto, takoj za njo so končale Jerneja Repinc Zupančič, Taja Bodlaj in Nika Vetrih na 10. mestu.

Pri moških najboljši Slovenec Bartolj

Preizkušnjo skakalcev je dobil Avstrijec Janni Reisenauer z 257,7 točkami pred rojakom Julijanom Smidom, ki je zbral 256,4 točk in našim Maksimom Bartoljem, ki si je za prve stopničke razdelil drugo mesto z Avstrijcem. Tik pod njimi je na četrtem mestu končal domačin Jernej Presečnik, Žak Mogel, Rok Masle, Taj Ekart, Marcel Stržinar, Matija Vidic in Patrik Vitez so se zvrstili na mestih od 11. do 17.