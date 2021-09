Banalen razlog za diskvalifikacijo na tekmi v smučarskih skokih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na odločitev tekmovalne žirije, ki se je za diskvalifikacijo mladega skakalca domnevno odločila iz varnostnih razlogov, so opozorili v SD Zabrdje, v katerem so dogajanje na tekmi razkrili na svojem profilu na Facebooku.

Foto: zajem zaslona

Na dogajanje se je odzval tudi nekdanji smučarski skakalec Matija Stegnar, ki je danes predsednik Nordijskega smučarskega kluba Tržič FMG in med drugim deluje tudi kot tehnični delegat za smučarske skoke pri Mednarodni smučarski zvezi.

Stegnar: Zame je Miha zmagovalec

Kot je zapisal v komentarju zgoraj omenjene objave na Facebooku, v njegovih očeh skakalec M. S. ostaja zmagovalec. Meni, da tekmovalna žirija ni sprejela pravilne odločitve.

"Nedopustno, predvsem pa slabo za smučarske skoke in otrokov razvoj. Naredil bom vse, da se ta odločitev prekliče na organih Smučarske zveze Slovenije, saj ni bila sprejeta skladno s pravili, predvsem pa, da Miha dobi ustrezno priznanje," je poudaril v svojem zapisu.

Ključna napaka

Kot tehnični delegat FIS je dodal, da sta žirija, predvsem pa vodja tekmovanja, ki daje zeleno luč, naredila ključno tehnično napako. Ta je po njegovem mnenju v tem, da se je tekmovalcu dovolilo skočiti v seriji, ko ni nosil rokavic, saj vodja tekmovanja tega ni sporočil štarterju, ki je uradna oseba na tekmovanju.

"Pri tem sta vodja tekmovanja in žirija naredila napako in ogrozila otrokovo varnost, kar je njihova 1. naloga, torej skrb za varnost. Seveda je odločitev soglasno na koncu normalno sprejela žirija. Upam, da se to ne bo več dogajalo, predvsem pa, da bodo uradne delegirane osebe na tekmovanjih znale, če že želijo, dosledno opravljati svoje naloge," je še opozoril Stegnar.