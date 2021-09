Cene Prevc do petega mesta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zmagal je Halvor Egner Granerud s 96 in 94 metri ter 258,6 točke pred rojakom Mariusom Lindvikom, ki je skočil 97 in 89 metrov, zbral pa je 249,2 točke, tretji je bil Bolgar Vladimir Zografski s 94 in 89,5 metra ter 245,9 točke.

Z 91 in 90,5 metra ter 234,9 točkami je bil ob najboljših Cene Prevc na petem mestu, okrnjeno konkurenco pa je izkoristil tudi Lovro Kos, ki je pristal pri 87,5 in 85 metrih ter osvojil 21. mesto. Anže Semenič je bil s 84 metri prekratek v prvi seriji in zasedel 34. mesto.

Dopoldan bo v Šučinsku na sporedu še ena tekma, s katero bodo organizatorji skušali nadoknaditi del programa, saj je veter v petek in soboto preprečil tekmovanje.

Preberite še: